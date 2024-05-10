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В одній з країн ЄС знизилася кількість українських біженців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В одній з країн ЄС знизилася кількість українських біженців
Зараз в Естонії під тимчасовим захистом проживає майже 31 тис. біженців
фото з відкритих джерел

Із початку повномасштабної війни з РФ багато українських біженців виїхали через Естонію до інших країн

В Естонії протягом останніх шести місяців почала знижуватися кількість українських біженців. Про це пише ERR.

Повідомляється, що з початку війни до Естонії прибули майже 160 тис. українських біженців. Із них 70 тис. перебралися далі до інших країн. Залишитись в Естонії вирішили близько 90 тис. українців.

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, зараз в Естонії під тимчасовим захистом проживає майже 31 тис. біженців.

«Цього року їхня кількість зменшилася порівняно з періодом початку війни. І кількість нових людей, які приїжджають до Естонії та хочуть отримати тут захист, теж поменшала», – сказала керівниця відділу ідентифікації та статусу Департаменту поліції та прикордонної охорони Лійс Валту.

Із початку повномасштабної війни з РФ багато українських біженців виїхали через Естонію до інших країн, а частина з них повернулася додому. Точну кількість біженців, які повернулися в Україну, назвати важко.

«Ми бачимо людей, які раніше отримали у нас захист та посвідку на проживання та поїхали, перебралися в інші країни, якийсь час жили там або повернулися додому. Але серед них є і ті, хто знову повернувся до Естонії і знову просить посвідку на проживання. Тобто, коли вони бачать, що ситуація вдома, як і раніше, важка, що жити там у безпеці неможливо, вони повертаються», – додала Валту.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз домовились про продовження статусу тимчасового захисту для українців. Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Як повідомлялося, у країнах Європейського Союзу тимчасовим захистом користуються 4,2 млн українських біженців. В той самий час кількість українців із таким статусом в деяких європейських країнах знижується, йдеться у даних Євростату.

Теги: Естонія Україна біженці

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