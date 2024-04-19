Ірландія знову хоче змінити підтримку українських біженців

Щотижня з безкоштовного житла виїжджає втричі більше українців, ніж прибуває до країни

Уряд Ірландії роздумує над майбутнім етапом підтримки, який передбачає більшу незалежність біженців

Українські біженці в Ірландії масово виїжджають із державного житла – щотижня переїжджають 315 українців. Уряд країни міркує про зміни у підтримці українців з огляду на цю тенденцію, повідомляє Irish Independent.

Із листопада 2023 року кількість українських біженців у державному житлі Ірландії скоротилася з 60 тис. осіб до трохи менше 50 тис. Щотижня з безкоштовного житла виїжджають приблизно 315 біженців, в той час як до країни прибувають приблизно 105 українців.

У Департаменті інтеграції країни зазначають, що коли йдеться про українських біженців, спостерігається рух до самостійності. «Зміна політики та кількості прибулих і тих, хто залишають наші помешкання, спонукає нас думати зараз про майбутній етап, який передбачає набагато більшу незалежність по відношенню до українських біженців, і ми будемо це підтримувати», – зазначив генеральний секретар Департаменту інтеграції Кевін Маккарті.

За словами ірландського посадовця, згідно з директивою ЄС немає міжнародних зобов’язань щодо надання житла українцям, на відміну від шукачів притулку.

Нагадаємо, 14 березня цього року в Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соціальної допомоги для новоприбулих біженців з України. Відтепер новоприбулим українцям надаватимуть тимчасове житло не більше ніж на 90 днів. У центрах розміщення біженців забезпечуватимуть харчуванням, пранням та іншими необхідними послугами.

Зміниться також принцип надання фінансової допомоги. Відтепер під час перебування в центрах розміщення українці отримуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,80 євро (1600 грн) на дорослого та 29,80 євро (1250 грн) на дитину.

До слова, в Ірландії уже будують новий центр для розміщення українців. Локацію Ньюхолл на 985 місць у графстві Кілдер планують відкрити у березні.У ряд повідомив, що мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло.

Втім пізніше стало відомо, що ірландці виступають проти будівництва нового великого центру для українських біженців. Компанія-забудовник стверджує, що її роботі заважають протестувальники, які блокують надання Ірландією будинків для тимчасово переміщених осіб.