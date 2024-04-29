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Українці почали скуповувати нерухомість у Польщі: які варіанти обирають

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці почали скуповувати нерухомість у Польщі: які варіанти обирають
Квартири у Польщі користуються попитом серед українців
фото із відкритих джерел

Кількість угод на придбання житла збільшилась на 10% порівняно з 2022 роком

Минулого року українці стали справжніми лідерами з придбання нерухомості в Польщі, обігнавши всіх інших іноземних покупців. Половину із 14 тис. квартир, куплених іноземцями минулого року, придбали саме громадяни України – 7,7 тис. об'єктів, що на 10% більше, ніж у 2022 році. Про це пише ukrayina.pl.

Зазначається, що українці частіше купують невеликі квартири із середньою площею 54 кв. м. Це нижче за середній показник для всіх іноземців (58 квадратних метрів). Найбільш популярними містами для покупки житла стали Варшава (2,9 тис. квартир), Краків, Лодзь, Познань, Гданськ і Щецин.

Причинами такого буму на польському ринку нерухомості стали: втеча від війни, яка продовжується в Україні вже третій рік; купівля нерухомості як інвестиції. Крім того, житло в Польщі є доступнішим, ніж в інших країнах Європи, тому користується популярністю.

Також у Польщі діють доступні кредити на житло. Крім того, незабаром українцям буде доступна нова житлова програма, яка замінить «Безпечний кредит під 2%».

До слова, більшість українських біженців у Польщі заробляють не більше 5 тис. злотих (близько 48,3 тис. грн) на місяць. Вони намагаються заощаджувати, живуть скромно та користуються пільгами, йдеться у результатах дослідження, опублікованому РАР.

За даними дослідження, зарплата більш ніж половини опитаних українців коливається в межах мінімальної, тоді як 30% біженців заробляють близько 4-5 тис. злотих (38 640 – 48 300 грн). Українці, які працюють у Польщі, живуть скромно (часто витрачають не більше 1 000 злотих на місяць (близько 9,6 тис. грн). Вони також охоче користуються пільгами, які надають роботодавці, такими як житло (60% опитаних), безкоштовне харчування або проїзд на роботу (73%). До того ж біженці відкладають більшу частину зароблених грошей.

48% українців живуть на суму, що не перевищує 500 злотих (4 830 грн) на місяць, ще 29% витрачають на прожиття від 500 до 1 000 злотих (4 830 – 9 600 грн), а 14% – від 1 000 до 2 000 злотих (9 600-19320 грн). 

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Теги: Польща Краків біженці харчування житло українці Гданськ зарплата нерухомість інвестиції кредит Варшава

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