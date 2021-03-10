Ірландія буде доставляти телят в країни ЄС на літаках

Авіаперевезення дозволяють тваринницької галузі Ірландії вийти на нові ринки.

Влада Ірландії оголосила про плани авіаперевезення молочних телят з Ірландії до інших пунктів ЄС з травня 2021 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Ця практика буде поширюватися на власників молочного стада, коли надлишок телят чоловічої статі робить вигідним відправку їх літаком на адресу виробників м'яса телятини.

Справа в тому, що 1,6–мільйонне молочне стадо Ірландії стає дедалі більше, і країна бореться зі зростаючим числом телят, які народжуються щовесни.

Щорічно народжується близько 750 тисяч молочних телят чоловічої статі.

Більшість з них продається у вітчизняний м'ясний сектор, але приблизно 30 000 забивають, а 200 000 відправляють живим вантажем на експорт.

Саме доля цих 200 000 телят – деякі з них були перевезені в 14 – денному віці – викликає все більше занепокоєння ірландської влади на тлі триваючої критики з боку борців за захист тварин, які стверджують, що правила, що регулюють транспортування телят, регулярно порушуються.

Вони скаржаться на «жахливі подорожі» без доступу до води або їжі, які переживають ірландські телята, що відправляються сухопутним транспортом.

Вартість польотів телят вдвічі вище, ніж вартість морського транспорту. Хоча авіаперевезення дозволяють тваринницької галузі Ірландії вийти на нові ринки.

Teagasc, ірландське державне агентство з агропродовольчих досліджень, очолює проект по вивезенню телят з країни, і вважається, що перший літак з вантажем відправиться в травні цього року.

Фінансований державою проект вартістю 1,2 млн євро, що отримав назву Moove, буде включати оцінку добробуту телят при перевезенні тварин на літаках і поромах, а також вивчення потенціалу харчування з повільним вивільненням, яке може імітувати годування протягом тривалого періоду.

Законодавство ЄС наказує, щоб телята не перебували в дорозі під час перевезення довше восьми годин.

Виняток було прописано в законодавстві ЄС в 2005 році.

Телята, вивезені з Ірландії, повинні відпочивати протягом 12 годин після розвантаження в порту призначення – у разі Ірландії, як правило, Шербур, Франція.

Все це становить додаткову проблему годування телят в дорозі.