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    Ісландія хоче посилити прикордонний контроль

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    Ісландія хоче посилити прикордонний контроль

    Зміни набудуть чинності з 22 квітня по 30 червня

    Уряд Ісландії планує запропонувати посилити деякі заходи прикордонного контролю з метою полегшення внутрішніх обмежень щодо Covid-19. Про це пише Reuters.

    Пасажирам, які в’їжджають в Ісландію з країн з високим рівнем зараження (1000 заражень на 100 000 жителів) потрібно буде пройти карантин, при цьому влада може також заборонити непотрібні поїздки до Ісландії з цих країн.

    Зміни набудуть чинності з 22 квітня по 30 червня.

    «Метою є створення умов, які дозволять зняти якомога більше внутрішніх обмежень, незважаючи на широке поширення епідемії за кордоном», — йдеться у повідомленні уряду.

    За даними Worldometers, в Ісландії зафіксували 6,350 випадків, 29 осіб померли.

    Нагадаємо, що з 9 квітня всі пасажири, що прибувають в Ісландію, повинні показати негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, термін придатності якого не перевищує 72 години до моменту вильоту.

    Після прибуття в Ісландію все мандрівники повинні пройти два ПЛР-тесту і бути поміщені на карантин на термін 5-6 днів.

    Теги: Ісландія карантин уряд
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