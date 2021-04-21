Ісландія хоче посилити прикордонний контроль
Зміни набудуть чинності з 22 квітня по 30 червня
Пасажирам, які в’їжджають в Ісландію з країн з високим рівнем зараження (1000 заражень на 100 000 жителів) потрібно буде пройти карантин, при цьому влада може також заборонити непотрібні поїздки до Ісландії з цих країн.
Зміни набудуть чинності з 22 квітня по 30 червня.
«Метою є створення умов, які дозволять зняти якомога більше внутрішніх обмежень, незважаючи на широке поширення епідемії за кордоном», — йдеться у повідомленні уряду.
За даними Worldometers, в Ісландії зафіксували 6,350 випадків, 29 осіб померли.
Нагадаємо, що з 9 квітня всі пасажири, що прибувають в Ісландію, повинні показати негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, термін придатності якого не перевищує 72 години до моменту вильоту.
Після прибуття в Ісландію все мандрівники повинні пройти два ПЛР-тесту і бути поміщені на карантин на термін 5-6 днів.