Ісландія посилила правила кемпінгу для гостей країни

Додаткові обмеження ввели після серії повідомлень про антигромадську поведінку туристів

Охочим відправитися з наметами до південної частини Ісландії потрібно взяти до уваги нові правила кемпінгу. Як пише Lonely Planet, після серії повідомлень про антигромадську поведінку гостей країни, які, наприклад, привселюдно справляли природні потреби, поліція Ісландії оголосила про зміну правил поведінки для туристів. Зокрема, відтепер



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Фото з відкритих джерел

Додаткові обмеження ввели після серії повідомлень про антигромадську поведінку туристів

Охочим відправитися з наметами до південної частини Ісландії потрібно взяти до уваги нові правила кемпінгу. Як пише Lonely Planet, після серії повідомлень про антигромадську поведінку гостей країни, які, наприклад, привселюдно справляли природні потреби, поліція Ісландії оголосила про зміну правил поведінки для туристів. Зокрема, відтепер більше не можна ставити намет або будинок на колесах поза місцями, спеціально відведеними для кемпінгу.

Зміни в правилах також забороняють випорожнюватися у громадських місцях або на приватній території. Порушників закону змусять прибирати за собою.

«У нас активно обговорюється проблема, пов'язана з туристами, які ставлять намети або паркують будинки на колесах у не призначених для цього місцях», - говорить глава асоціації муніципалітетів півдня Ісландії Гюннар Торгейрссон, наголошуючи, що більшість мандрівників все-таки дотримується законів.

Досі правила варіювалися залежно від муніципалітету, що викликало плутанину і ускладнювало ситуацію для поліції. З новими законами, ухваленими у відповідь на збільшення кількості туристів на півдні острівної країни, місцева влада сподівається, що новим випадкам антигромадської поведінки можна буде запобігти.

Джерело: Укрінформ