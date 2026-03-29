Повінь у Дагестані: сотні тисяч людей без світла, оголошено надзвичайний стан

Сильні дощі спричинили масштабні підтоплення та пошкодження інфраструктури, влада називає ситуацію критичною

У столиці Дагестану, Махачкалі оголошено надзвичайний стан через масштабну повінь, спричинену сильними опадами. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними регіонального управління МНС, без електроенергії залишилися понад 327 тис. людей у 283 населених пунктах.

«Служби екстреної допомоги переведені в стан підвищеної готовності, вживаються заходи щодо ліквідації наслідків, а постраждалим мешканцям буде надана допомога», – повідомила міська адміністрація.

Влада називає ситуацію «критичною», але проблема не нова. Регіон регулярно затоплюється через хаотичну забудову та відсутність нормальної зливової каналізації.

При цьому на боротьбу з паводками вже виділяли сотні мільйонів рублів, а підготовку до сезону особисто контролював Володимир Путін.

Голова регіону Сергій Меліков заявив, що наслідки негоди виявилися значно серйознішими, ніж очікувалося: «Фактична ситуація перевершила навіть найпесимістичніші прогнози». Сильні дощі спричинили підтоплення низки міст, зокрема постраждали Дербент та інші райони республіки.

У Хасав’юрті через негоду пошкоджено залізничний міст. На ділянці Хасав’юрт-Кадіюрт Північно-Кавказької залізниці обвалилися два прольоти мосту, повідомили у владі.

