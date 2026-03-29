Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Повінь у Дагестані: сотні тисяч людей без світла, оголошено надзвичайний стан

Іванна Гончар
glavcom.ua
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Повінь у Дагестані: сотні тисяч людей без світла, оголошено надзвичайний стан
Наслідки негоди виявилися значно серйознішими, ніж очікувалося
фото: російське МНС

Сильні дощі спричинили масштабні підтоплення та пошкодження інфраструктури, влада називає ситуацію критичною

У столиці Дагестану, Махачкалі оголошено надзвичайний стан через масштабну повінь, спричинену сильними опадами. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними регіонального управління МНС, без електроенергії залишилися понад 327 тис. людей у 283 населених пунктах.

«Служби екстреної допомоги переведені в стан підвищеної готовності, вживаються заходи щодо ліквідації наслідків, а постраждалим мешканцям буде надана допомога», – повідомила міська адміністрація.

Влада називає ситуацію «критичною», але проблема не нова. Регіон регулярно затоплюється через хаотичну забудову та відсутність нормальної зливової каналізації.

При цьому на боротьбу з паводками вже виділяли сотні мільйонів рублів, а підготовку до сезону особисто контролював Володимир Путін.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Голова регіону Сергій Меліков заявив, що наслідки негоди виявилися значно серйознішими, ніж очікувалося: «Фактична ситуація перевершила навіть найпесимістичніші прогнози». Сильні дощі спричинили підтоплення низки міст, зокрема постраждали Дербент та інші райони республіки.

У Хасав’юрті через негоду пошкоджено залізничний міст. На ділянці Хасав’юрт-Кадіюрт Північно-Кавказької залізниці обвалилися два прольоти мосту, повідомили у владі.

До слова, Гаваї пережили найсильнішу повінь за понад 20 років. Стихія спричинила масштабні руйнування, змусила тисячі людей евакуюватися та створила загрозу нової катастрофи через можливий прорив дамби.

Читайте також:

Теги: надзвичайний стан негода повінь Дагестан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Синоптикиня попередила про похолодання в Україні
Синоптикиня попередила про похолодання в Україні
16 березня, 12:59
Карпати замело снігом
Зима повертається? У Карпатах вдарив сильний мороз (фото)
19 березня, 09:34
Схили гір вкрилися білим покривом
Зима не відступає. Буковель засипало снігом (відео)
19 березня, 12:41
Атака на Бровари, заява Трампа: головне за ніч
Атака на Бровари, заява Трампа: головне за ніч
22 березня, 05:17
Стихія пошкодила аеропорти, дороги, школи, лікарню, а також десятки або навіть сотні житлових будинків
Гаваї накрила найсильніша повінь за 20 років: тисячі евакуйованих, загроза прориву дамби
22 березня, 00:33
Звернувшись до союзників по Альянсу за підтримкою, Дональд Трамп зіткнувся з відмовою європейських партнерів
Війна з Іраном виходить з-під контролю Трампа – Reuters
21 березня, 16:00

Соціум

Повінь у Дагестані: сотні тисяч людей без світла, оголошено надзвичайний стан
Повінь у Дагестані: сотні тисяч людей без світла, оголошено надзвичайний стан
Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі
Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі
Американський десант прибув на Близький Схід
Американський десант прибув на Близький Схід
«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото)
«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото)
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua