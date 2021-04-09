Іспанські фахівці назвали ознаки відмінності хороших апельсинів від поганих

При правильному зберіганні апельсини можуть залишатися свіжими і в хорошому стані до кількох тижнів

Фахівці при покупці радять звертати увагу на шкірку апельсина

Іспанські фахівці розповіли, як відрізнити хороші апельсини від поганих.

Про це пише газета ABC.

За їх словами, перш за все свіжий апельсин має виразний запах. Крім того, він повинен бути гладким, твердим і мати певну вагу.

Експерти уточнили, що якщо апельсин трохи м'який на дотик, це не говорить про його погану якість, а лише свідчить про те, що його поклали на прилавок після довгого зберігання.

Про якість апельсина також розповість чашолисток зеленого кольору, тобто «зірочка» в його верхній частині. Чим більш вона суха, тим довше апельсин знаходився на складі.

Також фахівці при покупці радять звертати увагу на шкірку апельсина. Вона повинна бути яскравого кольору і однорідної за структурою, хоча і зациклюватися на цьому не варто. Якщо на шкірці є пошкодження, але шкірка в цьому місці вже затягнулася, на якості плоду це ніяк не відбивається.

Експерти підкреслили, що апельсини дозрівають на дереві, на відміну від бананів або авокадо, і не дозрівають після збору. Тому якщо попався кислий апельсин, закуповувати їх у тому ж магазині не варто до нової партії.

Фахівці додали, що при правильному зберіганні апельсини можуть залишатися свіжими і в хорошому стані до кількох тижнів. Зберігати ці плоди слід в прохолодному і добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла і вологи, а також окремо від інших фруктів. Можна покласти їх в холодильник: апельсини можуть зберігатися там при температурі + 4-5 градусів.