ЗМІ розкопали можливі фальсифікації під час тендеру з організації харчування в ЗСУ

За інформацією ЗМІ, ТОВ «Преміум Компані» може бути пов’язана з Тетяною Глиняною, яка раніше очолювала ТОВ «Візит», що постачала неякісні харчі для українських військових у 2015-2016 роках

«Преміум компані» підозрюють у фальсифікації документів для участі в тендері Міноборони

ТОВ «Преміум компані», що виграла минулого року тендер Міністерства оборони на постачання продукції харчування для ЗСУ, надала недостовірні дані та сфальсифікувала документи для участі в тендері з метою зірвати постачання харчування для ЗСУ.

Про це йдеться в листі прокурора Київської прокуратури до голови Держаудитслужби, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

У листі прокурор звернувся до Держаудитслужби для проведення перевірки зазначеного тендеру в рамках кримінального провадження проти «Преміум компані».

За даними прокуратури, в рамках кримінального провадження були встановлені факти підробки службовими особами ТОВ «Преміум компані» фінансово-господарської документації та податкової звітності з метою здобуття перемоги у тендері Міноборони щодо закупівлі послуг з організації харчування військовослужбовців Збройних сил України.

Слідством встановлено, що в листопаді 2020 року «Преміум компані» надала недостовірні відомості та документи для участі в тендері Міноборони, зокрема, щодо наявності у компанії досвіду виконання аналогічного договору.

Недостовірність даних була підтверджена матеріалами податкових органів. У зв’язку з чим прокурор звернувся до Держаудитслужби для проведення моніторингу процедури закупівлі Міноборони зазначених послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міноборони у 2020 році визнало переможцем тендеру на закупівлю харчів для військових на суму в 1 млрд грн компанію «Преміум компані», яка вперше брала участь в публічних закупівлях і не звітувала про свою фінансово-господарську діяльність.

Договори на поставку харчів з «Преміум Компані» були підписані в лютому.

Відповідно до них, фірма мала відправити українським армійцям близько 17 мільйонів комплектів їжі. Упродовж року постачальник повинен був забезпечити харчами понад сотню військових частин у половині областей України.

За інформацією ЗМІ, ТОВ «Преміум Компані» може бути пов’язана з Тетяною Глиняною, яка раніше очолювала ТОВ «Візит», що постачала неякісні харчі для українських військових у 2015-2016 роках.