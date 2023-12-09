Головна Думки вголос Мирослав Гай
search button user button menu button
Мирослав Гай Блогер

Провалена мобілізація. Чому так сталося

glavcom.ua
Війна не триватиме вічно, але ми маємо організувати мобілізаційний процес зараз
фото: ЗСУ

Бригади доукомплектовуються канібальним методом

У нас провалена мобілізація. Рішення позвільняти воєнкомів було емоційне, але призвело до того, що під рубку пішли усі ті, хто розбиралися, в нормативній базі та організації мобілізаційної роботи. Я вважаю це диверсією.

У 2019-му році, я говорив з представником міністерства оборони Німеччини, ми обговорювали проблему законодавства по ТРО та ідей заміни строкової служби контрактною. І от що, той високопосадовець мені сказав – пане Мирославе, якщо ви зруйнуєте свої військові комісаріати, то ви не зможете їх відновити. Ми в Німеччині тепер не можемо їх відновити, бо немає професіоналів, комісій ВЛК, а головне нам потрібно міняти законодавство, на відновлення системи нам потрібні роки.

Це була додаткова аргументація, яка підтвердила мої переконання проти ідеї знищення строкової служби, проти чого я багато публічно виступав.

Але виявилось, що можна зробити все простіше. Звинуватити воєнкомів у корупції, випустити пару сотень сюжетів і під цей шумок всіх звільнити. Тепер ми маємо провалену мобілізацію.

А це означає реальні речі. Бригади доукомплектовуються канібальним методом. Всі крадуть один у одного людей. І при цьому це не розв'язує питання, але понижує моральних дух та мотивацію.

Війна не триватиме вічно, але ми маємо організувати мобілізаційний процес зараз. І поповнювати бойові бригади не коштом знищенних, а шляхом призову громадян, які мають виконати свій конституційний обов'язок і підставити плече тим, хто воює вже майже два роки.

Інакше, їм так само доведеться воювати, але вже в армії РФ.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ військові мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніцой вважає, що військові образилися на Ірину Фаріон через те, що та назвала їх росіянами
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»
15 листопада, 18:59
Глав держави повідомив, що військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів в районах Авдіївки, Куп'янська, Донецького напрямку
Окупанти посили обстріл Херсона після суттєвого підкріплення оборони міста – Зеленський
14 листопада, 13:21
Колаборант Володимир Новіков з 2014 року воює проти України
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
17 листопада, 06:07
Ракета «Нептун» призначена для знищення кораблів
Окупанти заявили про атаку українських «Нептунів» на Крим
17 листопада, 10:41
ЗСУ продовжують бойову роботу на Херсонщині
ЗСУ повідомили про нову тактику окупантів на лівобережжі Херсонщини
18 листопада, 10:59
Центр протидії дезінформації уточнює, що йдеться не про мобілізацію, а про військовий облік громадян України
Мобілізація студентів: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від поширення фейків
30 листопада, 10:57
Представники Держдепу США увійшли в міжвідомчу команду Ukraine Deal Team
Держдеп США направить до України радника для боротьби з корупцією
7 грудня, 06:24
ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний
ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний
5 грудня, 19:14
Зараз ЗСУ знову повертаються тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року
Коли Україна зможе почати новий контрнаступ: The Wall Street Journal назвала дати
Вчора, 20:10

Мирослав Гай

Провалена мобілізація. Чому так сталося
Провалена мобілізація. Чому так сталося
Що має вміти український боєць
Що має вміти український боєць
Проблема РЕБів та дронів
Проблема РЕБів та дронів
Вижити та Перемогти. Що мають зрозуміти держава та громадяни
Вижити та Перемогти. Що мають зрозуміти держава та громадяни
Ситуація у війську. Погляд зсередини
Ситуація у війську. Погляд зсередини
Яку мову мають вивчати військові
Яку мову мають вивчати військові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Умєров повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
17K
Архітектор назвав ще одну станцію метро Києва, де може статися аварія
14K
Хто підірвав Байкало-Амурську магістраль? Росія оголосила ім'я диверсанта
12K
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8405
Генерал розповів, коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ
8229
Хто має право на грошову допомогу в разі загибелі військового? Ухвалено закон

Новини

Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Сьогодні, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Вчора, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Вчора, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua