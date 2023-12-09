Провалена мобілізація. Чому так сталося

Війна не триватиме вічно, але ми маємо організувати мобілізаційний процес зараз

Бригади доукомплектовуються канібальним методом

У нас провалена мобілізація. Рішення позвільняти воєнкомів було емоційне, але призвело до того, що під рубку пішли усі ті, хто розбиралися, в нормативній базі та організації мобілізаційної роботи. Я вважаю це диверсією.

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У 2019-му році, я говорив з представником міністерства оборони Німеччини, ми обговорювали проблему законодавства по ТРО та ідей заміни строкової служби контрактною. І от що, той високопосадовець мені сказав – пане Мирославе, якщо ви зруйнуєте свої військові комісаріати, то ви не зможете їх відновити. Ми в Німеччині тепер не можемо їх відновити, бо немає професіоналів, комісій ВЛК, а головне нам потрібно міняти законодавство, на відновлення системи нам потрібні роки.

Це була додаткова аргументація, яка підтвердила мої переконання проти ідеї знищення строкової служби, проти чого я багато публічно виступав.

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Але виявилось, що можна зробити все простіше. Звинуватити воєнкомів у корупції, випустити пару сотень сюжетів і під цей шумок всіх звільнити. Тепер ми маємо провалену мобілізацію.

А це означає реальні речі. Бригади доукомплектовуються канібальним методом. Всі крадуть один у одного людей. І при цьому це не розв'язує питання, але понижує моральних дух та мотивацію.

Війна не триватиме вічно, але ми маємо організувати мобілізаційний процес зараз. І поповнювати бойові бригади не коштом знищенних, а шляхом призову громадян, які мають виконати свій конституційний обов'язок і підставити плече тим, хто воює вже майже два роки.

Інакше, їм так само доведеться воювати, але вже в армії РФ.