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Путін зізнався, які спецоперації України довели його «до кипіння»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін зізнався, які спецоперації України довели його «до кипіння»
Путін в черговий раз звинуватив ЗСУ в тому, що постійно робить саме російська армія
фото з відкритих джерел

Президент країни-агресорки пообіцяв у відповідь на дії ЗСУ і надалі завдавати ударів по мирних містах України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у нього «все кипить» через удар ЗСУ по Білгороду. Про це йшлося у його пресконференції у військовому шпиталі ім. Вишневського.

Зокрема, президент РФ назвав те, що сталося в Білгороді, терористичним актом і додав, що у нього через це «все кипить». Крім того, він заявив, що РФ у відповідь бити по мирному населенню України не буде, але додав, що удари по військових об'єктах нашої країни «завдавалися вчора, сьогодні та завтра будуть».

Володимир Путін зазначив, що ЗСУ нібито цілеспрямовано вдарили «по цивільному населенню у Білгороді». За його словами, «жоден злочин, такий як удар по Білгороду, не залишиться безкарним».

До слова, в українських спецслужбах зазначили, що причиною вибухів у російському Білгороді є робота російської ППО. Сили оборони відпрацювали по російських воєнних об'єктах Білгородської області, проте через непрофесійні дії російської ППО уламки впали у центрі міста.

Після вибухів, за даними росіян, у місті було 10 пожеж, а також лунала повітряна тривога і людей просили спуститися в укриття. Російські ЗМІ написали, що під час обстрілу Білгорода загинули 15 людей, двоє з них – діти. Постраждали 105 містян.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

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Теги: путін диктатор росія Білгород

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