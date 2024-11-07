Туристам, які мають обмежений бюджет, не радять їхати до Фінляндії

Фінляндія очолила світовий рейтинг країн, де туристам найбільше загрожує вихід за рамки бюджету. Це пояснюється високими цінами на їжу, транспорт та проживання, пише газета Ilta-Sanomat.

Особливо туристи нарікають на дорогий алкоголь: ціни на спиртні напої у Фінляндії на 102% вищі за середні по ЄС, приміром кухоль пива (500 мл) обійдеться в 7 євро. Багато мандрівників при цьому недооцінюють Фінляндію у фінансовому відношенні та закладають до бюджету менше коштів.

У Великій Британії, де Фінляндія сприймається як недорогий напрямок, провели дослідження, яке показало, що британські туристи їдуть в Суомі заради північного сяйва і гірськолижних курортів, а витрачають там близько 178 євро на день при планах витратити не більше 124 євро. У розрахунку на тиждень це виливається у перевищення бюджету приблизно на 379 євро.

До трійки країн, де дорого для туристів, увійшли Мексика, де мандрівники витрачають у середньому 127 євро на день при денному бюджеті 80 євро, а також Єгипет: туристи закладають на витрати на день не більше 25 євро, але витрати перевищують 68 євро на день.

Дослідження проводилось на замовлення британської компанії Good Travel Manage.

Нагадаємо, у неділю, 3 листопада, у фінському місті Тампере назавжди припинив роботу музей радянського диктатора Володимира Леніна. Зазначається, що музей у 1946 році заснувало Товариство «Фінляндія-СРСР». Саме у цій будівлі у Тампере у 1905 році вперше зустрілися майбутні радянські керманичі Ленін та Йосип Сталін.