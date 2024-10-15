Найбільші оборонні виробники Німеччини та Італії створили танкобудівний альянс

Виробництво буде зосереджене в італійському місті Ла-Спеція

Спільне підприємство називатиметься Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) і матиме юридичну адресу в Римі

Найбільші оборонні компанії Німеччини та Італії – Rheinmetall і Leonardo – створили спільне підприємство для виробництва бронетехніки для італійської армії. Про це інформує ANSA.

«Оборонні гіганти Leonardo з Італії та Rheinmetall з Німеччини у вівторок створили великий італійсько-німецький танкобудівний альянс», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільне підприємство називатиметься Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) і матиме юридичну адресу в Римі. Власне виробництво буде зосереджене в італійському місті Ла-Спеція.

Обидві компанії матимуть у підприємстві по 50% акцій. Основним завданням LRMV є розробка та виробництво основного бойового танка для італійської армії на заміну танкам Ariete.

Як зазначається, італійсько-німецький танковий альянс виник з метою виконання замовлення на суму понад €20 млрд протягом 10 років для італійської армії на 280 танків і понад тисячу легких гусеничних машин з метою заміни старого парку Arietes і БМП Dardos.

Крім того, спільне підприємство працюватиме і на експорт.

Нагадаємо, Норвегія відкриває власне виробництво танків Leopard 2, франко-німецький холдинг KNDS та норвезька компанія Ritek підписали угоду про організацію виробництва німецької техніки. Про це з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Норвегії. Натомість Велика Британія налагодила серійне виробництво танка Challenger 3, який називають «найсмертоноснішим» в історії країни. Про це повідомляє міністр оборони країни Грант Шаппс.