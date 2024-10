Франція дозволила шести російським дезертирам перебувати в країні – The Guardian

ЗМІ: Це перший випадок, коли країна ЄС впустила групу дезертирів, у яких не було жодних проїзних документів

Французька влада видала дозвіл на тимчасове перебування в країні шести російським дизертирам, які втекли з війни в Україні. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Це перший значний випадок, коли групі дизертирів дозволили перебувати у країні Європейського Союзу, поки відбуватиметься розгляд їхнього подання на отримання політичного притулку.

«Це перший випадок, коли країна ЄС впустила групу дезертирів, у яких не було жодних проїзних документів чи закордонних паспортів», – цитує The Guardian Івана Чувіляєва, речника групи Go By The Forest, яка допомагає російським солдатам дезертирувати, й сприяла у цьому випадку.

На думку Чувіляєва, рішення Франції прийняти росіян може спонукати інших російських солдатів дизертирувати, а також створити прецедент з погляду інших західних країн. «Ми сподіваємося, що це означає початок того, що більше дезертирів пускатимуть до Європи», – додав він.

Загалом організація Go By The Forest допомогла понад 2 тис. військовим втекти за кордон, зазначає The Guardian. Серед вказаної групи росіян є ті, хто вже воювали проти України, а також строковики та офіцери, яким вдалося втекти ще до відправлення на фронт.

Всі шестеро російських солдатів прибули до Парижа окремими авіарейсами протягом останніх кількох місяців, після того, як втекли з Росії до Казахстану у 2022 та 2023 роках.

За словами Чувіляєва, французька влада ретельно перевіряла кожного з дезертирів протягом кількох місяців щодо наявності «сильної, послідовної антивоєнної позиції».

Питання поводження з російськими солдатами, які дезертирували, давно постало у західних країнах, й у Європейському Союзі наразі немає узгодженної позиції, як саме варто з ними поводитися, пише видання.

Нагадаємо, новий уряд Франції оголосив, що має намір подати до парламенту новий закон про імміграцію на початку 2025 року, через рік після спекотних дебатів за попередньою версією цього закону.

До слова, останній імміграційний закон, який набув чинності у січні 2024 року, був предметом гострих дискусій. Партія президента Еммануеля Макрона, яка на той час мала відносну більшість, проштовхнула закон завдяки тому, що ультраправе «Національне об'єднання» утрималося.