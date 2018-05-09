Італієць убив свою дружину з Дніпра, після чого застрелив і себе

За попередніми даними, пара перебувала в процесі розлучення

Вчора, 8 травня, в місті Мелфі провінції Поненца (Італія) 33-річний Антоніо Жірарді після семи місяців шлюбу застрелив свою дружину, дівчину з Дніпра Марину Новожилову. Чоловік повернувся з роботи і вистрілив дружині з табельної зброї прямо в серце. Через деякий час Жірарді покінчив життя самогубством. Про це виданню «Інформатор»



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Фото з весілля Антоніо Жірарді і Марини Новожилової

За попередніми даними, пара перебувала в процесі розлучення

Вчора, 8 травня, в місті Мелфі провінції Поненца (Італія) 33-річний Антоніо Жірарді після семи місяців шлюбу застрелив свою дружину, дівчину з Дніпра Марину Новожилову. Чоловік повернувся з роботи і вистрілив дружині з табельної зброї прямо в серце. Через деякий час Жірарді покінчив життя самогубством.

Про це виданню «Інформатор» повідомили рідні і близькі убитої Марини Новожилової, які зараз збирають кошти на кремацію дівчини.

«Вчора вранці сталася трагедія. Чоловік Марини - Антоніо Жірарді, на грунті ревнощів убив її, а після і себе. Антоніо працював охоронцем. Він вистрілив Марині в серце з табельної зброї. Антоніо мав здати нічну зміну і прийти додому о 6:00. Але він покинув зміну раніше, що пізніше змусило колег відправитися на пошуки Антоніо», - розповіла сестра Марини Новожилової Олена Яновська, яка разом зі своїм чоловіком і сином гостювали у молодої сім'ї в Італії.

Вбивство сталося в сімейному будинку, в самому центрі міста. Про подію в поліцію повідомив сусід, який близько 7:30 ранку почув постріли з дому, де були пізніше знайдені тіла. Тіла виявив чоловік сестри Марини Новожилової.

Пара одружилася 23 жовтня 2017 року. На даний момент мoтив невідомий - слідчі розглядають всі можливі версії. За попередніми даними, пара перебувала в процесі розлучення, а Антоніо Жірарді не хотів розривати шлюб.