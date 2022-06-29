США заблокували роботу компанії з Узбекистану, яка допомагала РФ обходити санкції

Активи компанії у США будуть заморожені

Сполучені Штати у вівторок наклали санкції проти компанії з Узбекистану Promcomplektlogistic, яка начебто допомагала оминати обмеження, запроваджені проти Російської Федерації через початок повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляється у заяві Державного департаменту США.

У документі зазначається, що на початку весни санкції були запроваджені проти російського підприємства «Радиоавтоматика», яке спеціалізується на придбанні іноземних компонентів для оборонної промисловості РФ.

З того часу Promcomplektlogistic «активно допомагав підприємству «Радиоавтоматика» в уникненні санкцій США», зокрема шляхом продажу російській компанії електронних компонентів, таких як мікросхеми.

Держдепартамент США пояснює, що введення санкцій щодо Promcomplektlogistic стало «попередженням» для компаній по всьому світу: «Якщо ви ведете бізнес з юридичною або фізособою, яка перебуває під санкціями, майте на увазі, що ви також можете потрапити під санкції».

Як наслідок, всі активи Promcomplektlogistic у США будуть заморожені, а американським компаніям буде заборонено вести з нею бізнес.

Нагадаємо, саміт групи G7 узгодив нові санкції для Росії та допомогу Україні. Країни «Великої сімки» на переговорах «досягли прогресу» щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.

Крім того, за інформацією Bloomberg, країни G7 хочуть обмежити ціни на газ із Росії.