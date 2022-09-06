Стало відомо, скількома ракетами «Калібр» ворог загрожує з моря

У Чорному морі нині перебуває два російські носії «Калібрів»

Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

У Чорному морі нині перебуває два російські носії «Калібрів».



«Корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін у складі, районах маневрування та намірів, в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет «Калібр», – зазначили військові.

Відтак, загроза ударів з повітря залишається актуальною. В ОК «Південь» закликали оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, українські військові знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога 5 вересня.