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Стало відомо, скількома ракетами «Калібр» ворог загрожує з моря

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Стало відомо, скількома ракетами «Калібр» ворог загрожує з моря
Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет «Калібр»
фото з відкритих джерел

У Чорному морі нині перебуває два російські носії «Калібрів»

Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

У Чорному морі нині перебуває два російські носії «Калібрів».

«Корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін у складі, районах маневрування та намірів, в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет «Калібр», – зазначили військові.

Відтак, загроза ударів з повітря залишається актуальною. В ОК «Південь» закликали оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, українські військові знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога 5 вересня.

Теги: вертоліт військові повітря ворог

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