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Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
ЗСУ закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги
фото ілюстративне

Росія може атакувати Україну 16 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває два російських кораблі-носії «Калібрів». Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

«Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі без зміни тактики дій, складу та задач продовжує погрожувати завданням ракетного удару з двох надводних носіїв, сумарний залп з яких складає 16 «Калібрів», – зазначили військові.

Українські воїни закликали громадян не наражати себе на небезпеку та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

«Довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту», – додали наші воїни.

Нагадаємо, у районі Томиної Балки українські військові знищили склад ворожих боєприпасів, а поблизу села Львове – понтонну переправу. Також українські воїни вразили: пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп.

Разом з тим українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку. 

Теги: Чорне море окупанти війна ЗСУ

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