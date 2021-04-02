Із застряглого в Суецькому каналі контейнеровоза вилучили «чорну скриньку»

Комісія має намір вивчити, чи слідував капітан судна вказівкам до того, як корабель сів на мілину

При згоді екіпажу судна співпрацювати розслідування буде завершено за три-чотири дні

Комісія з розслідування інциденту в Суецькому каналі витягла з контейнеровоза Ever Given «чорну скриньку», з якої будуть вивчати записи переговорів екіпажу до того, як судно сіло на мілину, а також під час інциденту.

Про це повідомляє видання Ad-Dustour.

«Ми запросили також записи про минулі аварії судна і звіт про його технічний стан», – заявив голова комісії Сейід Шейш.

Він уточнив, що при згоді екіпажу судна співпрацювати розслідування буде завершено за три-чотири дні. Зокрема, комісія має намір вивчити, чи слідував капітан судна вказівкам до того, як корабель сів на мілину.

«Якщо судно відмовиться співпрацювати зі слідством, то справа буде перекваліфікована як адміністративне правопорушення, і судно разом з усім вантажем буде затримано до вердикту суду», – заявив голова комісії.

Зазначимо, 30 березня Суецьким каналом після розблокування пройшла понад сотня суден.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

У водах по обидва боки каналу зібралися понад 450 суден, які очікували на свою чергу, щоб перетнути його.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що контейнеровоз Ever Given, який після шести днів зусиль вдалося зняти з мілини у Суецькому каналі, повністю перебуває на плаву. Перед цим він знову ледь не заблокував канал.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.