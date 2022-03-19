Зеленський пообіцяв прибрати всю бюрократію з митниці: які нововведення впровадять

Вантажі для оборони будуть завозитися так швидко, «наскільки це дозволяють закони фізики»

Президент оголосив повне перезавантаження і скасування всіх митних платежів

Президент України Володимир Зеленський розповів про нововведення в митниці для спрощення поставок товарів для оборони та гуманітарних вантажів у нашу країну. Про це він говорив у своєму відеозверненні 19 березня.

«Протягом дня посадовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що тепер поставки не обкладатимуться податком на додану вартість, і знімаються будь-які інші мита і платежі.

«Прибираємо абсолютно всю бюрократію, абсолютно всі папірці, а також ПДВ, мита, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла – щоб людський фактор не заважав швидкості поставок товарів. Вони дуже потрібні саме зараз», – зазначив він.

Раніше Зеленський доручив прискорити доставку товарів з-за кордону: готові усунути податки та акцизи.

Нагадаємо, в Україні запрацює комплексна програма підтримки для тих, хто втратив житло у війні.

Крім того, сьогодні Зеленський заявив: настав час зустрічатися, інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися (відео).

Читайте також: