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    Економіка та фінанси

    Зеленський пообіцяв прибрати всю бюрократію з митниці: які нововведення впровадять

    Вантажі для оборони будуть завозитися так швидко, &laquo;наскільки це дозволяють закони фізики&raquo; - Зеленський пообіцяв прибрати всю бюрократію з митниці: які нововведення впровадять
    Вантажі для оборони будуть завозитися так швидко, «наскільки це дозволяють закони фізики»
    фото: Офіс президента

    Президент оголосив повне перезавантаження і скасування всіх митних платежів

    Президент України Володимир Зеленський розповів про нововведення в митниці для спрощення поставок товарів для оборони та гуманітарних вантажів у нашу країну. Про це він говорив у своєму відеозверненні 19 березня.

    «Протягом дня посадовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики», – сказав президент.

    Зеленський наголосив, що тепер поставки не обкладатимуться податком на додану вартість, і знімаються будь-які інші мита і платежі.

    «Прибираємо абсолютно всю бюрократію, абсолютно всі папірці, а також ПДВ, мита, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла – щоб людський фактор не заважав швидкості поставок товарів. Вони дуже потрібні саме зараз», – зазначив він.

    Раніше Зеленський доручив прискорити доставку товарів з-за кордону: готові усунути податки та акцизи.

    Нагадаємо, в Україні запрацює комплексна програма підтримки для тих, хто втратив житло у війні.

    Крім того, сьогодні Зеленський заявив: настав час зустрічатися, інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися (відео).

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    Теги: росія окупанти війна ПДВ Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський пообіцяв прибрати всю бюрократію з митниці: які нововведення впровадять