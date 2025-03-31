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Прем’єр Ізраїлю закликав ХАМАС скласти зброю – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прем’єр Ізраїлю закликав ХАМАС скласти зброю – Reuters
Нетаньяху: Ми гарантуємо загальну безпеку в секторі Гази
фото: LB.ua

Така заява Нетаньяху прозвучала після пропозиції про припинення вогню у Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ХАМАС скласти зброю, а його лідерів – покинути сектор Гази. Він також заявив про намір продовжувати тиск на угруповання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що ця заява прозвучала після того, як ХАМАС погодився на перемир'я. Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль вимагає роззброєння угруповання, а його лідерам буде надана можливість залишити Газу.

При цьому прем'єр не уточнив, як довго ізраїльські війська залишатимуться в анклаві, однак наголосив на необхідності повного знищення військових та урядових можливостей ХАМАС.

«Ми гарантуємо загальну безпеку в секторі Гази та дозволимо реалізувати план добровільної еміграції (президента США Дональда Трампа – ред.). Це наш відкритий план, і ми готові обговорювати його в будь-який час», – зазначив Нетаньяху.

Відповідаючи на ці заяви, високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі заявив, що позиція ізраїльського прем'єра є «рецептом нескінченної ескалації» в регіоні.

Щодо ідеї еміграції, спочатку Трамп пропонував переселити 2,3 млн жителів Гази до таких країн, як Єгипет і Йорданія, перетворивши територію на курорт під контролем США. Однак жодна країна не погодилася прийняти палестинців, після чого Ізраїль заявив, що будь-який виїзд населення буде лише добровільним.

Нагадаємо, керівництво палестинського угруповання ХАМАС заявило про згоду на запропоновану через посередників угоду щодо припинення бойових дій у Секторі Газа. Про це заявив представник ХАМАС Халіль аль-Хайя, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За його словами, два дні тому угруповання отримало пропозицію від посередників з Єгипту та Катару і «поставилося до неї позитивно, прийнявши її». Він також висловив сподівання, що Ізраїль не зірве домовленості.

Джерела Reuters в єгипетських службах безпеки підтвердили, що Ізраїль надав позитивну відповідь щодо нової ініціативи, яка передбачає перехідний етап.

Раніше ми писали, що Ізраїль може довгостроково окупувати сектор Гази та відселити місцевих жителів до спеціальної зони на узбережжі Середземного моря. Такий крок спрямований на остаточне знищення угруповання ХАМАС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Зазначається, план операції був розроблений новим начальником штабу Армії оборони Ізраїлю та має неофіційну підтримку ультраправих міністрів, які давно виступають за жорсткіші дії проти палестинських бойовиків.

Теги: Ізраїль сектор Гази ХАМАС

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