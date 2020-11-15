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    У світі

    Ізраїль повідомив про ракетний удар по своїй території

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    Збройні сили Ізраїлю вже завдали противнику удару у відповідь - Ізраїль повідомив про ракетний удар по своїй території
    Збройні сили Ізраїлю вже завдали противнику удару у відповідь

    Збройні сили Ізраїлю вже завдали противнику удару у відповідь

    Дві ракети були випущені в бік Ізраїлю з території сектора Газа, на півдні країни спрацювали сирени повітряної тривоги.

    Про це повідомляє пресслужбу армії країни.

    «Дві ракети були запущені з сектора Газа по території Ізраїлю. Одна ракета не активувала попередження в місті Ашдод, так як в цьому не було необхідності. Інша ракета активувала спрацьовування сирен, які прозвучали в Ашдоді і районі Шефела», - заявили в прес-службі.

    Відзначається, що збройні сили країни вже завдали противнику удару у відповідь: військові підрозділи атакували підземну інфраструктуру палестинців і укріплені пости на кордоні.

    Відомостей про жертви або постраждалих після ракетної атаки не надходило.

    Теги: Ізраїль УДАР ракета
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