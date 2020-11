Ізраїль повідомив про ракетний удар по своїй території

Дві ракети були випущені в бік Ізраїлю з території сектора Газа, на півдні країни спрацювали сирени повітряної тривоги.

Про це повідомляє пресслужбу армії країни.

«Дві ракети були запущені з сектора Газа по території Ізраїлю. Одна ракета не активувала попередження в місті Ашдод, так як в цьому не було необхідності. Інша ракета активувала спрацьовування сирен, які прозвучали в Ашдоді і районі Шефела», - заявили в прес-службі.

2 rockets were fired from Gaza into Israel earlier tonight.



In response, our forces just struck Hamas underground infrastructure & military posts in Gaza.



The IDF is conducting an ongoing situational assessment & remains prepared to operate against any terror activity.