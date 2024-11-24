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РФ планує атакувати Британію, мільйони людей можуть залишитися без світла – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
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РФ планує атакувати Британію, мільйони людей можуть залишитися без світла – The Telegraph
Путін планує завдати Великій Британії «дестабілізаційного і виснажливого» електронного удару
фото з відкритих джерел

Росія надзвичайно агресивна і безрозсудна в кіберпросторі та хоче отримати стратегічну перевагу

Росія готується до серії масштабних кібератак на Велику Британію, які можуть «залишити мільйони людей без електроенергії». Як повідомляє The Telegraph, про це під час конференції НАТО 25 листопада попередить міністр Кабінету Міністрів Великої Британії Пет Мак-Фадден.

«Росія надзвичайно агресивна і безрозсудна в кіберпросторі та хоче отримати стратегічну перевагу й принизити держави, які підтримують Україну», – заявить Мак-Фадден у зверненні.

За словами видання, президент Росії Володимир Путін планує завдати Великій Британії «дестабілізаційного і виснажливого» електронного удару. Мак-Фадден також заявить про «неминучу загрозу» російської кібератаки на ключову інфраструктуру й підприємства країни, яка може спричинити відключення електромереж і завдати серйозної шкоди економіці.

За даними The Telegraph, міністр наголосить, що торік російські військові та кіберзлочинці значно активізували атаки, поширивши їх на кількох членів і партнерів НАТО. У Британії під прицілом російських хакерів опинилися медіа, телекомунікації, політичні й демократичні інститути, а також енергетична інфраструктура.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються до ймовірної хакерської атаки зі сторони Китаю.

Крім того, китайські хакери зламали систему Verizon. Хакери були націлені на телефони людей, пов'язаних з передвиборчою кампанією кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

До слова, у США вважають, що китайські хакери перехоплювали телефонні переговори американських політиків, серед яких один із радників кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа.

Раніше сервер електронної пошти парламенту Молдови зазнав кібератаки. Спеціалісти з'ясовують причини та наслідки інциденту. Як уточнили у парламенті, інцидент стався 17 жовтня. Спеціалісти з'ясовують причину та наслідки кібератаки, «вживають заходів для забезпечення цілісності даних і запобігання зловживанню та маніпуляції скомпрометованою інформацією».

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Теги: росія міністр путін партії військові президент інфраструктура переговори відключення

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