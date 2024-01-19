Україна шукає посередників для повернення полонених «азовців» – Зеленський

За словами Зеленського, основне завдання України – звільнити всіх наших людей з російського полону

Зеленський зазначив, що процес повернення наших захисників дуже складний та чутливий

Україна намагається знайти посередників для того, щоби проводити обміни полоненими з Росією. Зокрема, це стосується звільнення захисників «Азовсталі». Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави нагадав, що сьогодні, 19 січня, провів телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нахаяном.

Особливий акцент приділили подяці України за посередництво ОАЕ у звільненні полонених воїнів.

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«Така наша робота жодного дня не переривається – ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективне посередництво. І це стосується всіх наших полонених – і воїнів, і цивільних, і захисників «Азовсталі», і всіх інших наших українських військових, захисників», – розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що процес дуже складний та чутливий. Але завдання для України залишається незмінним: треба звільнити всіх наших людей з російського полону.

Нагадаємо, 3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії обмін військовополоненими між Україною і РФ, у межах якого вдалося звільнити 230 українців і українок.

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182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

Буданов повідомив, що Україні вдалося провести дуже складний обмін військовополоненими, який готувався досить довго, в організації процесу брали участь Об'єднані Арабські Емірати.

Командир бригади Національної гвардії України «Азов» Денис Прокопенко заявив, що бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, які стояли в авангарді Сил Оборони України в боях за Маріуполь, не було під час обміну військовополоненими 3 січня.

До слова, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що Україна з часом поверне всіх українських військовополонених.