Ізраїль заявив, що не погодиться на умови ХАМАСу щодо припинення вогню

Ізраїль неодноразово відкидав умову ХАМАСу про постійне припинення вогню

Ізраїль не прийме умови ХАМАСу щодо постійного припинення вогню в рамках переговорів про звільнення заручників. Про це пише The Times of Israel з посиланням на урядові джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не приймемо жодних умов припинення війни», – заявило джерело.

Після більш як тижневого очікування ХАМАС надав у вівторок свою відповідь на план, розроблений у Парижі минулих вихідних за участю катарських і єгипетських посередників, а також представників ООН та Ізраїлю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що ХАМАС вимагає «всеосяжного й повного припинення вогню, надання допомоги, житла, а також відбудови, зняття блокади Сектору Гази й завершення обміну полоненими». Як пише видання це умови, на які Ізраїль не може піти без попередніх домовленостей.

Відповідь ХАМАСу інтерпретується в Ізраїлі як відмова від запропонованого плану. Угруповання вимагає, щоб переговори про звільнення заручників передбачали постійне припинення вогню, зняття ізраїльсько-єгипетської блокади Гази, відбудову анклаву й звільнення палестинських в'язнів служби безпеки в обмін на 136 бранців, понад 30 з яких мертві.

Умова ХАМАСу про постійне припинення вогню неодноразово відкидалася Ізраїлем, який пообіцяв знищити терористичне угрупування після убивств, скоєних ним 7 жовтня.

Зазначається, що Ізраїль попередньо погодився на короткі перерви в бойових діях і поетапне звільнення заручників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, угода між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню й обміну заручниками затягується через суперечки у керівництві палестинського руху.

Керівник ХАМАСу Яхья Сінвар та інші лідери організації нібито готові і хочуть підписати пропозицію про припинення бойових дій у Секторі Гази на шість тижнів в обмін на звільнення ізраїльських заручників. Натомість політичні лідери організації у вигнанні, вимагають більших поступок і жадають ведення переговорів про постійне припинення вогню.

До слова, Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.