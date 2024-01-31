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Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ
У 2022 Семенченко став начальником Департаменту захисту національної державності СБУ
фото з відкритих джерел

Роман Семенченко став одним із перших, кого Зеленський призначив на посади силовиків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Роман Семенченко був одним з перших призначених у владу 11 жовтня 2019 року силовиків, керівників СБУ. Зокрема, у 27 жовтні 2022 року Володимир Зеленський призначив його начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.

Зокрема, Роман Семенченко був у 2013 році, при Януковичі, призначений на посаду начальника управління СБУ в Житомирській області. Попри люстрацію, Майдан, він продовжив працювати і при президенті Порошенку.

Як повідомляли журналісти, родина Уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю СБУ Романа Семенченка володіє двома квартирами в Києві, одна з яких має площу майже 500 кв. м, маєтком під Дніпром, дев’ятьма земельними ділянками, трьома елітними позашляховиками та двома водними мотоциклами.

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Теги: Володимир Зеленський СБУ влада політика звільнення

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