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    Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАС

    Ударів було завдано після того, як з сектора Гази було випущено три ракети по Ізраїлю
    Армія оборони Ізраїлю в п'ятницю задіяла танки і літаки для нанесення ударів по двох позиціях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл території єврейської держави. Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю. Військові заявили, що рух ХАМАС в той день випустив три ракети з сектора Гази по ізраїльській території. Дві з них були
    • Сьогодні, 16:37
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    Ударів було завдано після того, як з сектора Гази було випущено три ракети по Ізраїлю

    Армія оборони Ізраїлю в п'ятницю задіяла танки і літаки для нанесення ударів по двох позиціях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл території єврейської держави. Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

    Військові заявили, що рух ХАМАС в той день випустив три ракети з сектора Гази по ізраїльській території. Дві з них були перехоплені системою ППО «Залізний купол», третя потрапила в будівлю в південному регіоні країни, ніхто не постраждав.

    27 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вказав, що його країна не допустить і не потерпить посилення рухом ХАМАС і іншими «терористичними угрупованнями» терактів проти Ізраїлю.

    Нагадаємо, Білий дім виступив з пропозицією до палестинського руху ХАМАС перенести столицею Палестини в передмістя Єрусалима - Абу-Діс.

    Джерело: Синьхуа

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