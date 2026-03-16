Ізраїль завдав удару по літаку верховного лідера Ірану

Єгор Голівець
Ізраїль знищив урядовий літак, яким користувався Хаменеї
фото: Tasnimnews

У ЦАХАЛ заявили, що удару завдали по борту, яким користувався Алі Хаменеї

Ізраїльська авіація вночі 16 березня завдала удару по літаку в аеропорту Тегерана, яким користувався верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Внаслідок атаки борт було знищено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю.

«Вночі Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару та зруйнувала літак, який використовував Верховний лідер іранського терористичного режиму, в аеропорту Мехрабад у Тегерані», – йдеться у повідомленні.

За даними ізраїльських військових, цей літак використовувався верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, а також іншими високопосадовцями та іранськими військовими. Борт виконував як внутрішні, так і міжнародні рейси.

У ЦАХАЛ зазначили, що знищення літака має стратегічне значення для операції проти Ірану. «Знищення літака порушує можливості координації керівництва іранського режиму. В результаті точного удару було знищено ще один стратегічний актив режиму», – заявили ізраїльські військові.

Нагадаємо, що новообраного аятолу Ірану Моджтабу Хаменеї перевезли до Москви військовим літаком і прооперували в одній із приватних лікарень столиці РФ. 

У виданні вказують, що поранення Моджтаби, якого він зазнав першого дня операції США та Ізраїлю проти Ірану, потребувало суворих лікарняних умов і стабільного медичного догляду, чого в Ірані йому надати не могли через постійні обстріли країни.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи живий новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після початку війни та бомбардувань країни. 

Раніше Моджтаба Хаменеї зробив публічну заяву після обрання на посаду. У своїй промові він пригрозив атаками на американські військові бази на Близькому Сході. 

