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Регіони отримали додаткові мільярди на ремонт критичних доріг

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Регіони отримали додаткові мільярди на ремонт критичних доріг
Уряд виділив 3,5 млрд грн на ремонт доріг у регіонах
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Уряд спрямував 3,5 млрд грн на найбільш проблемні ділянки, які мають стратегічне значення для евакуації населення та забезпечення Сил оборони

Кабінет Міністрів виділив додаткові 3,5 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на невідкладний ремонт доріг місцевого значення. Про це повідомиляє «Главком» із посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Кошти спрямують на відновлення найбільш критичних ділянок дорожньої мережі в усіх регіонах країни. «Відремонтуємо критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил Оборони», – зазначила глава уряду.

Свириденко наголосила, що якість місцевих доріг безпосередньо впливає на безпеку громадян та доступ до базових послуг.

«Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил Оборони — це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів», – підкреслила прем'єр-міністерка.

За інформацією уряду, фінансування надаватиметься на умовах співфінансування. Частину коштів мають забезпечити місцеві бюджети.

Очікується, що виділені гроші будуть розподілені між усіма областями України. Водночас перелік конкретних об'єктів та обсяги фінансування для кожного регіону наразі не оприлюднені.

У Кабміні наголошують, що пріоритет отримають ті ділянки, які мають критичне значення для функціонування громад, роботи екстрених служб та військової логістики.

Нагадаємо, цього тижня уряд повідомив про завершення першочергового ремонту післязимових пошкоджень на дорогах державного значення. За даними Кабміну, від початку року дорожники відновили 14 млн квадратних метрів покриття, що стало рекордним показником за час повномасштабної війни.

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Теги: Юлія Свириденко дороги ремонт

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