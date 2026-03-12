«Не утримаємося від помсти». Новий лідер Ірану пригрозив США

Моджтаба Хаменеї заявив про атаки на американські бази

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду. У своїй промові він пригрозив атаками на американські військові бази на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNBC.

Під час виступу Хаменеї-молодший заявив, що всі американські військові бази у регіоні мають бути негайно закриті. «Ці бази будуть атаковані», – заявив він.

Також новий верховний лідер Ірану висловився щодо блокади Ормузької протоки. За його словами, перекриття цього стратегічного маршруту має залишатися інструментом тиску.

Моджтаба Хаменеї заявив, що Іран нібито атакує лише іноземні військові бази на території інших країн і не має наміру діяти проти сусідніх держав.

За його словами, Тегеран вірить у дружні відносини з країнами регіону, попри загострення ситуації на Близькому Сході. Окремо іранський лідер подякував громадянам країни за підтримку під час війни. «Я дякую народу Ірану з усіх верств суспільства, який виступив проти ворога», – сказав він.

Також Хаменеї заявив, що держава компенсує втрати людям, які втратили близьких під час війни. «Іран не утримається від помсти за кров своїх мучеників», – пригрозив він.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що верховного лідера Моджтабу Хаменеї було поранено.

Раніше асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого.

До слова, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що операція проти Ірану має стати відплатою за напади на американців. За його словами, нинішня кампанія повинна суттєво відрізнятися від попередніх воєн США на Близькому Сході.