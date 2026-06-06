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Єврокомісія анонсувала посилення візових правил для росіян

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Єврокомісія анонсувала посилення візових правил для росіян
Шенген для росіян можуть ще більше обмежити
фото: AP

У Брюсселі визнали, що окремі країни ЄС продовжують видавати сотні тисяч віз громадянам РФ, попри війну проти України

Європейська комісія пообіцяла посилити правила видачі шенгенських віз громадянам Росії. Відповідні зміни планують представити під час перегляду Візового кодексу ЄС наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Euronews.

Як заявив речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт, нові заходи мають на меті зменшити безпекові ризики, пов'язані з діями третіх країн.

«Ми запропонуємо запровадити цільові обмежувальні візові заходи для подальшого усунення безпекових ризиків, що випливають із ворожих дій третіх країн. Це частина перегляду Візового кодексу наступного року», – сказав Ламмерт.

У Єврокомісії не уточнили, які саме обмеження можуть бути запроваджені. Водночас там наголосили, що видача віз залишається компетенцією окремих держав-членів Євросоюзу, тоді як Брюссель здійснює лише загальний нагляд за виконанням правил.

Ламмерт зазначив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України кількість шенгенських віз, виданих росіянам, суттєво скоротилася. Якщо до 2022 року громадяни РФ щороку отримували близько чотирьох мільйонів віз, то у 2025 році цей показник становив приблизно пів мільйона.

«Обмеження видачі віз громадянам Росії було головним пріоритетом для Комісії із самого початку російської агресії проти України у 2022 році. Ми вжили безпрецедентних заходів і будемо продовжувати це робити», – наголосив він.

Водночас статистика свідчить, що деякі країни ЄС продовжують активно видавати візи громадянам Росії. Найбільше документів торік оформила Франція – майже 180 тисяч. Друге місце посіла Італія з показником близько 160 тисяч віз. Трійку лідерів замикає Іспанія, яка видала майже 100 тисяч шенгенських віз росіянам.

Заява Єврокомісії пролунала після звернення коаліції з 11 європейських країн. Чехія, Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща та Швеція закликали Брюссель посилити контроль за видачею віз громадянам РФ та усунути розбіжності у підходах між державами Шенгенської зони.

Нагадаємо, що президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград не планує скасовувати безвізовий режим для громадян Росії, попри тиск з боку Європейського Союзу та переговори про вступ країни до ЄС.

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Теги: безвізовий режим росія візи Європейський Союз

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