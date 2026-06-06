Полиці порожніють? Окупанти обмежили продаж продуктів у Криму

У Криму виник ажіотажний попит на продукти після перебоїв із постачанням

У супермаркетах запровадили ліміти на цукор, макарони та олію, а жителі повідомляють про ажіотажний попит і порожні полиці

В окупованому Криму окремі торговельні мережі почали обмежувати продаж продуктів харчування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

У магазинах запровадили ліміти на придбання цукру, макаронів та соняшникової олії. Зокрема, у Севастополі покупці опублікували фотографії оголошень із супермаркетів мережі «Добрострой». У повідомленні зазначено, що одна людина може придбати не більше трьох одиниць соняшникової олії та макаронних виробів.

Подібні обмеження з'явилися і в магазинах мережі «Яблуко». Там продаж цукру обмежили до п'яти кілограмів на одного покупця.

фото: місцеві Telegram-канали

Також у мережі поширюється відео із супермаркету «Ашан» у Сімферополі. Автор ролика стверджує, що через проблеми з логістикою покупці почали масово скуповувати окремі категорії товарів, а деякі полиці залишилися майже порожніми.

фото: місцеві Telegram-канали

Офіційних заяв щодо причин запровадження продуктових обмежень окупаційна влада наразі не оприлюднила.

Нагадаємо, раніше окупаційна адміністрація Севастополя повідомила про припинення вільного продажу бензину на заправках найбільших мереж півострова «ТЕС» і «АТАН». Пальне почали резервувати виключно для екстрених та аварійних служб, а власникам талонів дозволили купувати не більше 20 літрів бензину за один раз.