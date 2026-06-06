Полиці порожніють? Окупанти обмежили продаж продуктів у Криму
У супермаркетах запровадили ліміти на цукор, макарони та олію, а жителі повідомляють про ажіотажний попит і порожні полиці
В окупованому Криму окремі торговельні мережі почали обмежувати продаж продуктів харчування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.
У магазинах запровадили ліміти на придбання цукру, макаронів та соняшникової олії. Зокрема, у Севастополі покупці опублікували фотографії оголошень із супермаркетів мережі «Добрострой». У повідомленні зазначено, що одна людина може придбати не більше трьох одиниць соняшникової олії та макаронних виробів.
Подібні обмеження з'явилися і в магазинах мережі «Яблуко». Там продаж цукру обмежили до п'яти кілограмів на одного покупця.
Також у мережі поширюється відео із супермаркету «Ашан» у Сімферополі. Автор ролика стверджує, що через проблеми з логістикою покупці почали масово скуповувати окремі категорії товарів, а деякі полиці залишилися майже порожніми.
Офіційних заяв щодо причин запровадження продуктових обмежень окупаційна влада наразі не оприлюднила.
Нагадаємо, раніше окупаційна адміністрація Севастополя повідомила про припинення вільного продажу бензину на заправках найбільших мереж півострова «ТЕС» і «АТАН». Пальне почали резервувати виключно для екстрених та аварійних служб, а власникам талонів дозволили купувати не більше 20 літрів бензину за один раз.
Коментарі — 0