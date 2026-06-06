Головна Світ Соціум
search button user button menu button

СБУ розкрила деталі ударів по важливих об'єктах РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
СБУ розкрила деталі ударів по важливих об'єктах РФ
Дрони атакували нафтобазу в Усть-Лабінську
скріншот з відео

Після атак спалахнули пожежі на арсеналі ВМФ РФ, військово-морській базі в Кронштадті та великій нафтобазі на Кубані

Служба безпеки України спільно із Силами оборони та Головним управлінням розвідки провела серію ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Удар по військово-морській інфраструктурі РФ

Під атакою опинилися 15-й арсенал Військово-морського флоту РФ у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база та нафтобаза «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї.  Після удару по 15-му арсеналу ВМФ РФ на території об'єкта виникла пожежа та почалася вторинна детонація боєприпасів. У СБУ зазначають, що на складах арсеналу зберігалися ракети та інші боєприпаси.

У місцевих чатах також з'являлися повідомлення про можливу евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.

Крім того, займання було зафіксоване в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу поблизу Санкт-Петербурга. Ці об'єкти забезпечують ремонт і діяльність кораблів Балтійського флоту Росії.

Пожежа на стратегічній нафтобазі

Окремою ціллю операції стала нафтобаза «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї. За інформацією СБУ, після серії вибухів на об'єкті виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.

«Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках», – зазначили у спецслужбі.

У СБУ наголосили, що уражені об'єкти відіграють важливу роль у забезпеченні діяльності Балтійського флоту РФ та російських військ загалом.

«Їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості Росії діяти в Балтійському регіоні», – заявили в Службі безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня українські безпілотники атакували військово-морську базу Балтійського флоту РФ «Кронштадт» поблизу Санкт-Петербурга. За даними Сил спеціальних операцій, після влучання дронів на території об'єкта виникла пожежа.

Читайте також:

Теги: СБУ дрон росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на заводі «Прогресс» у Мичуринську після атаки безпілотників
Безпілотники вдарили по заводу в Тамбовській області і атакували Москву
3 червня, 02:15
Батько та син створили найшвидший у світі дрон
Долетить з Києва до Львова на швидкості боліда: інженери-ентузіасти створили найшвидший дрон у світі
28 травня, 10:24
Бійці, які повернулися з російського полону
Обмін полоненими. Розвідка розкрила деталі нового етапу
27 травня, 15:00
Росія розглядає можливість обмеження експорту дизельного палива та авіаційного палива
Bloomberg: Росія планує обмежити експорт палива через падіння нафтопереробки
27 травня, 00:59
Рига радикально посилює східний кордон країни
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
26 травня, 19:18
СБУ затримала фігуранта схеми постачання кораблів для РФ
СБУ викрила міжнародну схему постачання кораблів для РФ
14 травня, 11:45
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
11 травня, 04:29
Т.В.О. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара заявив, що відомство встановлює всіх причетних до ударів РФ
СБУ заявила про безпрецедентну кількість справ проти РФ
8 травня, 17:54
Російський шпигун цікавився Україною зсередини структур Орбана
Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта
8 травня, 16:48

Соціум

СБУ розкрила деталі ударів по важливих об'єктах РФ
СБУ розкрила деталі ударів по важливих об'єктах РФ
Полиці порожніють? Окупанти обмежили продаж продуктів у Криму
Полиці порожніють? Окупанти обмежили продаж продуктів у Криму
Регіони отримали додаткові мільярди на ремонт критичних доріг
Регіони отримали додаткові мільярди на ремонт критичних доріг
Трамп взявся за розвідку. Білий дім запустив кадрову чистку
Трамп взявся за розвідку. Білий дім запустив кадрову чистку
Війна з Іраном змусила ЄС збільшити закупівлі російського газу
Війна з Іраном змусила ЄС збільшити закупівлі російського газу
Лондон визнав проблеми з модернізацією армії
Лондон визнав проблеми з модернізацією армії

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
4 червня, 09:19

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua