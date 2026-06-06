СБУ розкрила деталі ударів по важливих об'єктах РФ

Після атак спалахнули пожежі на арсеналі ВМФ РФ, військово-морській базі в Кронштадті та великій нафтобазі на Кубані

Служба безпеки України спільно із Силами оборони та Головним управлінням розвідки провела серію ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Удар по військово-морській інфраструктурі РФ

Під атакою опинилися 15-й арсенал Військово-морського флоту РФ у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база та нафтобаза «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї. Після удару по 15-му арсеналу ВМФ РФ на території об'єкта виникла пожежа та почалася вторинна детонація боєприпасів. У СБУ зазначають, що на складах арсеналу зберігалися ракети та інші боєприпаси.

У місцевих чатах також з'являлися повідомлення про можливу евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.

Крім того, займання було зафіксоване в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу поблизу Санкт-Петербурга. Ці об'єкти забезпечують ремонт і діяльність кораблів Балтійського флоту Росії.

Пожежа на стратегічній нафтобазі

Окремою ціллю операції стала нафтобаза «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї. За інформацією СБУ, після серії вибухів на об'єкті виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.

«Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках», – зазначили у спецслужбі.

У СБУ наголосили, що уражені об'єкти відіграють важливу роль у забезпеченні діяльності Балтійського флоту РФ та російських військ загалом.

«Їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості Росії діяти в Балтійському регіоні», – заявили в Службі безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня українські безпілотники атакували військово-морську базу Балтійського флоту РФ «Кронштадт» поблизу Санкт-Петербурга. За даними Сил спеціальних операцій, після влучання дронів на території об'єкта виникла пожежа.