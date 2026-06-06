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Командування російської 36-ї армії встановило ліміти на використання снарядів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Командування російської 36-ї армії встановило ліміти на використання снарядів
Волошин наголосив, що українські удари по логістичних шляхах ворога досягають своїх результатів
фото: АР

Речник Сил оборони півдня заявив про ліміти на боєприпаси в окупантів

Командування російської 36-ї армії у червні запровадило ліміти на використання боєприпасів для артилерійських підрозділів. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає «Главком».

За словами речника, це сталося після ударів ЗСУ по російських складах на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

«У зв'язку з ураженням складів з боєприпасами на тимчасово окупованій території Запорізької й Херсонської областей командування російської 36-ї армії встановило ліміти артилерійським підрозділам на використання артилерійських боєприпасів на червень», – додав Волошин.

Речник підкреслив, що це свідчить про те, що українські мідлстрайкудари, удари по логістичних шляхах ворога досягають своїх результатів.

Нагадаємо, 5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об'єктів російських окупаційних військ. 

До слова, ніч проти 6 червня 2026 року стала однією з наймасштабніших за географією та синхронністю ударів українських далекобійних безпілотних систем по стратегічних тилових об'єктах Російської Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях. Військові дрони атакували логістичні вузли, порти та оборонну інфраструктуру окупантів одразу в кількох ізольованих регіонах – від Ленінградської області на півночі до чорноморського узбережжя на півдні.

Як повідомлялося, Служба безпеки України спільно із Силами оборони та Головним управлінням розвідки провела серію ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії.

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Теги: окупанти війна боєприпаси

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