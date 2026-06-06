Атака на нафтову інфраструктуру в Ленінградській області: подробиці від Генштабу

Завдано ураження по нафтовому терміналу «Несте»

5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об'єктів російських окупаційних військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

На території Ленінградської області РФ уражено пункт базування «Кронштадт» (Санкт-Петербург, РФ). На території об'єкта зафіксовано вибухи, ступінь ураження уточнюється.

«Кронштадт» – є головним вузлом базування, ремонту та забезпечення кораблів Балтійського флоту в східній частині Балтики, а також прикриває морські підходи до Санкт-Петербурга.

Також уражено нафтобазу «Петергофская» (м. Ломоносов, Ленінградська область). Зафіксовано влучання, вибух та займання на об'єкті.

Окрім того, завдано ураження по нафтовому терміналу «Несте» (м. Ломоносов, Ленінградська область). Зафіксовано займання в районі терміналу, результати ураження уточнюються. Термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання – 40 тис. куб. м світлих нафтопродуктів.

Уражено арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт. Велика Іжора, Ленінградська область). Зафіксовано вибухи на території об'єкта, вторинну детонацію та пожежу. Серед іншого уражено нафтобазу «Усть-Лабінськ» (Краснодарський край) – на території об'єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження та завдані збитки уточнюються.

Нафтобаза «Усть-Лабінськ» є важливим тиловим вузлом зберігання та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Через залізничну інфраструктуру Краснодарського краю вона безпосередньо задіяна у забезпеченні пальним угруповань російських військ на Південному та Східному напрямках.

Українські воїни також били по командно-спостережному пункту підрозділу противника в районі Малинівки (Білгородська область) та складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного Луганської області. Уражено і пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області, а також Новофедорівки та Залізничного Запорізької області.

Завдано ударів по районах зосередження особового складу противника поблизу Покровська та Родинського Донецької області, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного та Анатоліївки Курської області (РФ).

Нагадаємо, ніч проти 6 червня 2026 року стала однією з наймасштабніших за географією та синхронністю ударів українських далекобійних безпілотних систем по стратегічних тилових об'єктах Російської Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях. Військові дрони атакували логістичні вузли, порти та оборонну інфраструктуру окупантів одразу в кількох ізольованих регіонах – від Ленінградської області на півночі до чорноморського узбережжя на півдні.

До слова, Служба безпеки України спільно із Силами оборони та Головним управлінням розвідки провела серію ударів по військових і логістичних об'єктах на території Росії.