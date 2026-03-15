Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Новий верховний лідер Ірану лікується в приватній лікарні Москви – Al Jarida

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поранення Моджтаби, якого він зазнав першого дня операції США та Ізраїлю проти Ірану, потребувало суворих лікарняних умов
фото з відкритих джерел

За даними джерел, Моджтабу Хаменеї вже прооперували російські лікарі

Новообраного аятолу Ірану Моджтабу Хаменеї перевезли до Москви військовим літаком і прооперували в одній із приватних лікарень столиці РФ. Як інформує «Главком», про це пише кувейтська газета Al Jarida з посиланням на близьке до аятоли джерело.

У виданні вказують, що поранення Моджтаби, якого він зазнав першого дня операції США та Ізраїлю проти Ірану, потребувало суворих лікарняних умов і стабільного медичного догляду, чого в Ірані йому надати не могли через постійні обстріли країни.

Al Jarida додає, що лікування в Росії нещодавно запропонував особисто лідер РФ Володимир Путін під час спілкування з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

За даними джерел, Моджтабу Хаменеї вже прооперували російські лікарі й іранські медичні супровідники аятоли, і нині він лікується у приватній лікарні одного з президентських палаців РФ.

Так, у наближених до Моджтаби джерелах підозрюють, що перше офіційне звернення нового аятоли на посаді написав не верховний лідер, а секретар ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані. Тоді аятола нібито заявив про намір «помститися за кров убитих іранців» і підтримав блокування Ормузької протоки.

Міністр оборони США Піт Гегсет тоді підмітив, що заяву зачитав диктор, а сам Моджтаба досі не з’являвся на публіці, тому припустив, що його серйозно поранено.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що з Моджтабою Хаменеї «жодних проблем», він виконує свої обов’язки й «усі скоро у цьому запевняться».

Раніше російський диктатор Володимир Путін привітав наступника Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – з призначенням на посаду верховного лідера Ірану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив різке невдоволення призначенням Моджтаби Хаменеї на посаду верховного лідера Ірану.

Теги: Іран поранення путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua