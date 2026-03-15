Новий верховний лідер Ірану лікується в приватній лікарні Москви – Al Jarida

Поранення Моджтаби, якого він зазнав першого дня операції США та Ізраїлю проти Ірану, потребувало суворих лікарняних умов

За даними джерел, Моджтабу Хаменеї вже прооперували російські лікарі

Новообраного аятолу Ірану Моджтабу Хаменеї перевезли до Москви військовим літаком і прооперували в одній із приватних лікарень столиці РФ. Як інформує «Главком», про це пише кувейтська газета Al Jarida з посиланням на близьке до аятоли джерело.

У виданні вказують, що поранення Моджтаби, якого він зазнав першого дня операції США та Ізраїлю проти Ірану, потребувало суворих лікарняних умов і стабільного медичного догляду, чого в Ірані йому надати не могли через постійні обстріли країни.

Al Jarida додає, що лікування в Росії нещодавно запропонував особисто лідер РФ Володимир Путін під час спілкування з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

За даними джерел, Моджтабу Хаменеї вже прооперували російські лікарі й іранські медичні супровідники аятоли, і нині він лікується у приватній лікарні одного з президентських палаців РФ.

Так, у наближених до Моджтаби джерелах підозрюють, що перше офіційне звернення нового аятоли на посаді написав не верховний лідер, а секретар ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані. Тоді аятола нібито заявив про намір «помститися за кров убитих іранців» і підтримав блокування Ормузької протоки.

Міністр оборони США Піт Гегсет тоді підмітив, що заяву зачитав диктор, а сам Моджтаба досі не з’являвся на публіці, тому припустив, що його серйозно поранено.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що з Моджтабою Хаменеї «жодних проблем», він виконує свої обов’язки й «усі скоро у цьому запевняться».

Раніше російський диктатор Володимир Путін привітав наступника Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – з призначенням на посаду верховного лідера Ірану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив різке невдоволення призначенням Моджтаби Хаменеї на посаду верховного лідера Ірану.