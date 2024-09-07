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Що Росія віддала Ірану за ракети? Розкриття від ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Що Росія віддала Ірану за ракети? Розкриття від ISW
Іран отримає винущувачі Су-35
фото з відкритих джерел

Тегеран надав Москві сотні балістичних ракет малої дальності для використання у війні проти України

Іран передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності для підтримки її вторгнення в Україну. В обмін Тегеран сподівається отримати російські винищувачі Су-35. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Анонімний американський чиновник підтвердив The Wall Street Journal факт постачання ракет, а високопоставлений європейський чиновник заявив про очікування нових партій.

«Росія, ймовірно, буде використовувати надані Іраном балістичні ракети для ударів по об'єктах української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури протягом наступної осені та зими з метою подальшої дестабілізації українського суспільства та підриву оборонно-промислової бази України», – йдеться у звіті.

ISW зазначає, що в грудні 2023 року Іран та Росія підписали контракт на постачання іранських балістичних ракет. Крім того, Іран розширює свої оборонні підприємства для збільшення виробництва безпілотників і ракет, деякі з яких призначені для Росії.

Передача ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном та Росією. Тегеран прагне отримати економічну та військову вигоду від співпраці з Москвою, зокрема, гроші для своєї економіки та сучасні винищувачі.

В ISW нагадали, що передача іранських балістичних ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном та Росією.

Інститут вивчення війни раніше неодноразово повідомляв про розширення економічної, медійної, військової та політичної співпраці Москви і Тегерана з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

«Придбання Су-35 могло б дозволити Ірану більш легко і незалежно проєктувати повітряну міць, враховуючи, що нинішній іранський авіапарк застарілий і погано обслуговується. Іранські лідери окремо шукали підтримки Росії в модернізації своїх кіберпотужностей і ракетно-космічних програм в рамках розширення військового співробітництва», – зазначають аналітики.

В ISW також зазначили, що США і неназвані європейські країни підготували пакет санкцій проти Ірану на такий непередбачений випадок. 

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Теги: росія Іран балістичні ракети

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