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У США відреагували на передачу іранських ракет Росії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У США відреагували на передачу іранських ракет Росії
фото з відкритих джерел

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що передача Іраном балістичних ракет Росії може призвести до «драматичної ескалації» підтримки Тегераном військових дій Кремля проти України

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила серйозну стурбованість через можливу передачу Іраном балістичних ракет Росії. Як заявив речник Ради національної безпеки Шон Саветт, такі дії означатимуть значне поглиблення підтримки Тегераном військової агресії Росії проти України. Про це повідомляє Reuters.

США давно попереджали про зростання оборонного партнерства між Росією та Іраном, особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Саветт підкреслив, що Сполучені Штати надзвичайно стурбовані останніми повідомленнями про передачу балістичних ракет.

«Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії стане драматичною ескалацією підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України»,  – зазначив Саветт.

Вашингтон активно стежить за можливими переміщеннями ракет між Іраном та Росією. Ці дії можуть призвести до серйозних наслідків для Тегерана, про що вже попереджали Сполучені Штати та їхні партнери, зокрема країни Європи.

Разом з тим, минулої п'ятниці представники Ірану при ООН заявили, що їхня позиція щодо війни РФ проти України залишається незмінною. Тегеран заперечує надання військової допомоги будь-якій стороні конфлікту, наголошуючи на своїй протидії загостренню бойових дій і збільшенню людських жертв.

Нагадаємо, США заявили, що Іран вже відправив Росії балістичні ракети малої дальності – WSJ.

Теги: Адміністрація Президента балістичні ракети

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