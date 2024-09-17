Італія передасть Україні Samp/T: названо терміни

За словами італійського міністра оборони, новий зенітний комплекс Samp/T до кінця місяця буде доставлений в Україну

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна отримає обіцяний зенітно-ракетний комплекс Samp/T до кінця вересня. Про це повідомляє Rai News.

На європейській конференції, присвяченій виробництву засобів протиповітряної оборони, Крозетто оголосив, що до кінця місяця новий зенітний комплекс Samp/T буде доставлений в Україну. «Ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зустріч відбулась на полях форуму «Амброзетті». Зокрема, президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні виступити посередником у переговорах зі США щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з главою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, щоб обговорити питання про дозвіл Україні бити західним озброєнням по військових цілях на території Росії. Йдеться про використання Києвом британських ракет Storm Shadow.

До слова, Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони Iris-T. Вони доповнять сім вже переданих батарей.

Як відомом, 5 вересня президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон про безоплатну передачу Україні однієї з систем ЗРК Patriot.