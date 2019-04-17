ЄС опублікував список товарів з США, які можуть обкласти митом



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Євросоюз продовжує захищати європейський Airbus у конкурентній боротьбі з американським Boeing

Єврокомісія опублікувала попередній список з більш ніж 400 категорій товарів з США на загальну суму імпорту в $20 млрд на рік, які можуть бути обкладені митом у відповідь на надання компанії Boeing держсубсидії США.

Список в середу поширила прес-служба Єврокомісії після постанови Світової організації торгівлі (СОТ), що ці субсидії США в розмірі $12 млрд порушили принцип чесної конкуренції з європейським Airbus.

«Європейські компанії повинні мати можливість конкурувати на рівних і чесних умовах. Останнє рішення СОТ про субсидування Boeing з боку США має особливе значення. Хоча ми готові прийняти торгові контрзаходи, якщо не буде знайдено іншого рішення, однак ми залишаємося переконані, що діалог ЄС і США повинен тривати. Саме шляхом діалогу необхідно знайти рішення цього тривалого торгової суперечки», - наводяться в заяві ЄК слова єврокомісара з торгівлі Сесілії Мальмстрем.

Список включає широкий перелік товарів, від літаків і хімікатів до аграрної продукції, включаючи морожену рибу, цитрусові і кетчуп. Список займає 11 сторінок і включає також гелікоптери, безліч типів колісної техніки від тракторів до велосипедів, відеоігри та ігрові приставки, інші види електроніки.

«Єврокомісія запустила в середу громадські консультації щодо цього попереднього списку товарів. 11 квітня 2019 року СОТ оприлюднила фінальне висновок, підтвердивши, що американські держсубсидії Boeing продовжують завдавати істотної шкоди Airbus, включаючи втрати продажів. Громадські консультації є розвитком цієї теми і спрямовані на збір інформації від всіх учасників ринку, які можуть виявитися порушені новими митами», - йдеться в документі.

Згідно із заявою Єврокомісії, субсидування Boeing здійснюється урядом США, зокрема, за рахунок пільгових податкових схем, а також надання державних і військових замовлень на неринкових умовах.

Торговий конфлікт Boeing і Airbus триває з 90-х років минулого століття. ЄС і США постійно звинувачують один одного в порушеннях конкуренції в різних формах, постійно апелюючи до СОТ, яка за різними позовами приймає аргументи то однієї, то іншої сторони.

СОТ 28 березня ухвалила рішення, що США попри правила та рішення організації й надалі надавали авіабудівному концерну Boeing деякі субсидії. Це рішення дозволяє Євросоюзу вимагати у США відшкодувань.