Apple виплатить деяким власникам iPhone компенсацію: хто отримає $92
Компанію оштрафували за таємне сповільнення роботи деяких моделей
Клієнти Apple почали отримувати перші кошти у розмірі $92,17 (3,5 тис грн) як компенсацію за уповільнення роботи iPhone. Компанію зобов'язали виплатити відповідну компенсацію ще у 2020 році, але перші транзакції розпочались тільки зараз, пише видання Macrumors.
Apple погодилась виплатити компенсацію, щоб врегулювати колективний позов про таємне уповільнення роботи деяких пристроїв бренду. Загалом Apple повинна виплатити $500 млн всім, хто подав колективний позов.
Зазначається, що компанія Apple таємно від клієнтів сповільнювала роботу низки моделей смартфонів власного бренду. Внаслідок таких дій знизилась продуктивність:
- iPhone 6;
- iPhone 6 Plus;
- iPhone 6s;
- iPhone 6s Plus;
- iPhone SE.
В компанії запевняли, що такі дії необхідні нібито для продовження терміну роботи акумулятора, але насправді це підштовхувало клієнтів замінювати свої старі телефони на свіжіші моделі. Спершу факт уповільнення в Apple спростовували, але згодом признали свою провину та погодились виплатити компенсацію.
До слова, незважаючи на підвищення витрат на виробництво, Apple залишила незмінною ціну на iPhone 15. Однак у наступному році компанії доведеться переглянути прайс-лист, що може призвести до подорожчання смартфонів.
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