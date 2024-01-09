Apple виплатить деяким власникам iPhone компенсацію: хто отримає $92

Втручанням у роботу своїх гаджетів Apple підштовхувала клієнтів до купівлі новіших моделей

Компанію оштрафували за таємне сповільнення роботи деяких моделей

Клієнти Apple почали отримувати перші кошти у розмірі $92,17 (3,5 тис грн) як компенсацію за уповільнення роботи iPhone. Компанію зобов'язали виплатити відповідну компенсацію ще у 2020 році, але перші транзакції розпочались тільки зараз, пише видання Macrumors.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Apple погодилась виплатити компенсацію, щоб врегулювати колективний позов про таємне уповільнення роботи деяких пристроїв бренду. Загалом Apple повинна виплатити $500 млн всім, хто подав колективний позов.

Зазначається, що компанія Apple таємно від клієнтів сповільнювала роботу низки моделей смартфонів власного бренду. Внаслідок таких дій знизилась продуктивність:

Будь ласка, читайте текст після реклами

iPhone 6;

iPhone 6 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE.

В компанії запевняли, що такі дії необхідні нібито для продовження терміну роботи акумулятора, але насправді це підштовхувало клієнтів замінювати свої старі телефони на свіжіші моделі. Спершу факт уповільнення в Apple спростовували, але згодом признали свою провину та погодились виплатити компенсацію.

До слова, незважаючи на підвищення витрат на виробництво, Apple залишила незмінною ціну на iPhone 15. Однак у наступному році компанії доведеться переглянути прайс-лист, що може призвести до подорожчання смартфонів.