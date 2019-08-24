До гасіння лісових пожеж в Амазонії залучають армію



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Президент Бразилії наказав послати військових у природні резервації, землі місцевих індіанців та прикордонні райони

Бразильська влада дала розпорядження залучити армію до боротьби з катастрофічними лісовими пожежами, які вирують в Амазонії.

Про це повідомляє BBC.

«Бразильський президент Жаїр Болсоньєро наказав послати військових у природні резервації, землі місцевих індіанців та прикордонні райони Амазонії. Армія допомагатиме боротися з масштабними й спустошливими лісовими пожежами, які зараз тривають в регіоні», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це рішення глава бразильської держави прийняв у суботу після відчутного тиску з боку європейських лідерів, які звинувачують Болсоньєро в бездіяльності на тлі спустошливих пожеж, що винищують тропічні амазонські ліси.

Як повідомлялося, пожежі в тропічних лісах Амазонки, які називають «легенями планети», на території Бразилії почалися на початку серпня. У деяких штатах оголошено надзвичайний стан. Число осередків займання продовжує зростати.

У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%. Однак президент Бразилії публічно поставив під питання висновки цього звіту.

Нагадаємо, лідери «Групи семи» (G7) збиралися на саміт у місті Біарріц на південному заході Франції. Президент Європейської ради Дональд Туск перед початком саміту G7 заявив, що Євросоюз готовий надати фінансову допомогу для гасіння лісових пожеж в Амазонії.