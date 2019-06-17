ЄС прийняв за спецпрограмою вже майже 33 тисячі біженців



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Єврокомісія виділяє державам-членам ЄС, що приймають мігрантів, загалом півмільярда євро

На даний час Європейський Союз прийняв лише дві третини обіцяної квоти мігрантів

В рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки та Близького Сходу до Євросоюзу прибули вже 32,7 тисячі осіб.

Як повідомляє DW, із них 4,1 тисячі біженців прийняла Німеччина.

За словами єврокомісара з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріса Аврамопулоса, на даний час Європейський Союз прийняв лише дві третини обіцяної квоти мігрантів. Німеччина загалом погодилася прийняти за цією програмою 10 тисяч біженців. Аврамопулос вважає програму ЄС успішною.

«Ми безпечно і легально доправляємо до Європи людей, які потребують захисту», - наголосив він.

Запроваджена у 2017 році програма переселення особливо вразливих категорій біженців має на меті легально і безпечно доставляти їх до Європи, рятуючи від подолання небезпечного маршруту Середземним морем. До жовтня 2019 року в Євросоюз за цією програмою планує переселити щонайменше 50 тисяч людей з таких країн, як Лівія, Ефіопія, Туреччина та Йорданія.

Єврокомісія виділяє державам-членам ЄС, які приймають таких мігрантів, загалом півмільярда євро. Добровільно до реалізації програми долучилися 16 країн. Біженців, яких доставляють в ЄС в рамках цього проекту, обирають спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову.