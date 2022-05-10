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    Генсек НАТО захворів на Covid-19

    Столтенберг повністю вакцинований - Генсек НАТО захворів на Covid-19
    Столтенберг повністю вакцинований
    фото: АР

    Хвороба має неускладнений перебіг

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заразився коронавірусом, повідомила у вівторок представниця альянсу Оана Лунгеску.

    «У генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга тест Covid-19 виявився позитивним», – написала Лунгеску в Тwitter.

    За даними представника, Столтенберг переносить захворювання у легкій формі та продовжуватиме працювати в дистанційному режимі.

    Столтенберг повністю вакцинований та зробив бустерну дозу, додала Лунгеску.

    Нагадаємо, генсек НАТО прогнозує: РФ піде у жорсткий наступ на позиції ЗСУ.

    Крім того, генсек НАТО спрогнозував, скільки буде тривати війна в Україні.

    Також заступник Генсека НАТО спрогнозував час вирішальної фази війни в Україні.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна Єнс Столтенберг окупація коронавірус #stoprussia
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    Генсек НАТО захворів на Covid-19