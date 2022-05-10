Генсек НАТО захворів на Covid-19
Хвороба має неускладнений перебіг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заразився коронавірусом, повідомила у вівторок представниця альянсу Оана Лунгеску.
«У генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга тест Covid-19 виявився позитивним», – написала Лунгеску в Тwitter.
За даними представника, Столтенберг переносить захворювання у легкій формі та продовжуватиме працювати в дистанційному режимі.
Столтенберг повністю вакцинований та зробив бустерну дозу, додала Лунгеску.
Нагадаємо, генсек НАТО прогнозує: РФ піде у жорсткий наступ на позиції ЗСУ.
Крім того, генсек НАТО спрогнозував, скільки буде тривати війна в Україні.
Також заступник Генсека НАТО спрогнозував час вирішальної фази війни в Україні.