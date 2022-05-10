Генсек НАТО захворів на Covid-19

Хвороба має неускладнений перебіг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заразився коронавірусом, повідомила у вівторок представниця альянсу Оана Лунгеску.

«У генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга тест Covid-19 виявився позитивним», – написала Лунгеску в Тwitter.

За даними представника, Столтенберг переносить захворювання у легкій формі та продовжуватиме працювати в дистанційному режимі.

Столтенберг повністю вакцинований та зробив бустерну дозу, додала Лунгеску.

Нагадаємо, генсек НАТО прогнозує: РФ піде у жорсткий наступ на позиції ЗСУ.

Крім того, генсек НАТО спрогнозував, скільки буде тривати війна в Україні.

Також заступник Генсека НАТО спрогнозував час вирішальної фази війни в Україні.

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