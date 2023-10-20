Соратник Нетаньяху різко пригрозив Кремлю за підтримку ХАМАСу та Ірану (відео)
Амір Вейтман: «Тепер послухайте мене дуже уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, це займе час, але ми виграємо, а після цього не забудемо того, що ви робите»
Один із лідерів провладної партії Ізраїлю «Лікуд» Амір Вейтман пригрозив Росії за підтримку ХАМАСу та Ірану, а також заявив, що Україна обов’язково переможе. Про це він заявив в ефірі російського пропагандистського каналу Russia Today.
«Я розумію, що ви на російській зарплаті, я розумію, що це російська пропаганда, але вам потрібно бути дуже обережними. Тому що ось, що я вам скажу: ми завершимо цю роботу, ми переможемо, тому що ми сильніші. Після цього Росія заплатить, повірте мені, Росія заплатить. Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид проти нас», – сказав Вейтман.
Ведучий перепитав, чи дійсно він має на увазі Москву. Вейтман відповів ствердно.
«Тепер послухайте мене дуже уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, це займе час, але ми виграємо, а після цього не забудемо того, що ви робите. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили, ви як Росія, ви як вороги Ізраїлю, І ви як люди, які зараз роблять все можливе, щоб підтримати геноцид євреїв в Ізраїлі. Ми не забудемо, запам'ятайте в точності, що я вам говорю. Ви заплатите», – резюмував він.
Нагадаємо, член надзвичайного кабміну Ізраїлю, ексглава оборонного відомства країни Бені Ганц заявив, що Ізраїлю знадобляться місяці для перемоги над радикальним палестинським рухом ХАМАС, особливо якщо у війні братиме участь озброєне крило партії шиїтів «Хезболла».
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