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Масивні двері, дивани, вбиральня. Який вигляд мають бомбосховища в Ізраїлі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масивні двері, дивани, вбиральня. Який вигляд мають бомбосховища в Ізраїлі (відео)
Журналістка Катерина Трушик показала, який вигляд мають громадські бомбосховища в Ізраїлі
фото: скріншот з відео

У приміщенні бомбосховищ є дивани, лежаки, вбиральня й мікрохвильова піч

Українська телеведуча і журналістка Катерина Трушик, яка зараз з дітьми перебуває на півночі Ізраїлю в Хайфі, показала, який вигляд мають громадські бомбосховища. Відповідне відео вона опублікувала у Facebook.

Вхід у громадське бомбосховище захищають масивні міцні двері, які замикаються із середини.

При вході люди уже приготували провіант, аптечку та розкладний лежак. З відео бачимо, що стіни в укритті яскраво розфарбовані, приміщення чисте. Також в укритті розміщений кулер з водою, є вбиральні.

У бомбосховищі зроблені помітки світловідбивною фарбою, аби було видно у темряві, де туалети і вихід. У приміщенні є дивани, лежаки й мікрохвильова – тобто все для комфортного тривалого перебування у ньому людей.

4 фото
На весь екран
Журналістка Катерина Трушик показала, який вигляд мають громадські бомбосховища в Ізраїлі
фото: скріншот з відео

«Поки оглядала і перевіряла, до мене підійшов літній чоловік, який теж пішов дивитися де міклат – бомбосховище на івриті. Він з родиною тікав з Мелітополя», – додала журналістка.

Також жінка зазначила, що терористи ХАМАСу продовжують атакувати Ізраїль і є ймовірність того, що приєднається Хізбалла.

«Зберігаємо спокій і віримо в армію. Так, як і в Україні, ізраїльтяни вірять у свою армію», – розповіла Трушик.

Крім того, журналістка поділилась відео з тим, як люди масово скуповують провіант у магазинах і проносять у пункт збору для потреб солдатів і людей, які потерпіли від війни.

«Люди просто з магазину візочками привозять ці товари. Ось така підтримка громадян солдатів і тих, хто постраждав», – додала журналістка.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Раніше один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

До слова, кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

Теги: Ізраїль бомбосховища ХАМАС

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