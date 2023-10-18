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До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники
Поліція Капітолію США працює над розчищенням натовпу
фото: Newsmax

Протестувальники вимагають припинення вогню у Секторі Гази

В одну з будівель Конгресу США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні увірвалися пропалестинські протестувальники.

Вони вимагають припинення вогню у Секторі Гази.

До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники фото 1
До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники фото 2

Президент США Джо Байден на момент протесту перебував в Ізраїлі.

Поліція затримала кількох людей і приступила до розгону натовпу.

Нагадаємо, після атаки на лікарню в секторі Гази люди вийшли на масові протести, щоб підтримати палестинців. У Стамбулі демонстрантам вдалось потрапити на територію посольства Ізраїлю та влаштувати пожежу у дворі.

На Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. 

Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни.

Теги: Ізраїль війна Сектор Газа конфлікт

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