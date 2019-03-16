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    У світі

    Єврокомісія критикує Google за бездіяльність у боротьбі з фейками перед виборами до Європарламенту

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    Три веб-гіганти зобов&rsquo;язалися надавати Європейській комісії щомісячні звіти - Єврокомісія критикує Google за бездіяльність у боротьбі з фейками перед виборами до Європарламенту
    Три веб-гіганти зобов’язалися надавати Європейській комісії щомісячні звіти

    У жовтні компанія Google, а також Twitter і Facebook підписали кодекс правил, встановлених Брюсселем для боротьби з дезінформацією

    Європейська комісія вважає, що компанія Google не вживає жодних дій у боротьбі з дезінформацією напередодні виборів до Європейського парламенту, запланованих на травень.

    У листі американському інтернет-гігантові від 11 березня, підписаному чотирма європейськими комісарами йдеться, що якість інформації, наданої Європейською комісією, «ясно показує, що існує термінова необхідність в подальших діях».

    Єврокомісія повідомляє, що «в останньому звіті від Google є мало або взагалі немає інформації про реальні результати, досягнуті завдяки реалізації відповідних заходів і відсутні критерії, що дозволяють відслідковувати і вимірювати прогрес». Також Єврокомісія вважає, що дані в звітах Google «не завжди видаються актуальними».

    Лист від 11 березня, з яким мало можливість ознайомитись Радіо Свобода підписаний комісаром з питань безпеки Юліаном Кінгом, комісаром з цифрової економіки Марією Габріель, комісаром з єдиного цифрового ринку Андрусом Ансіпом та комісаром з питань юстиції Вірою Журовою, запрошує Google на круглий стіл в Брюсселі 19 березня, щоб «обговорити подальші кроки з покращення звітності».

    «Дата європейських виборів стрімко наближається, і політична кампанія в державах-членах ЄС ось-ось розпочнеться. Тому ми закликаємо Google надати в наступному звіті повні і відповідні показники ефективності», – йдеться в листі.

    У жовтні компанія Google, а також Twitter і Facebook підписали кодекс правил, встановлених Брюсселем для боротьби з дезінформацією в Інтернеті напередодні виборів 23-26 травня, після численних повідомлень про втручання до і під час виборів в державах-членах ЄС і в інших країнах.

    Три веб-гіганти зобов’язалися надавати Європейській комісії щомісячні звіти з січня до травня 2019 року про те, як вони контролюють розміщення реклами, застосовувати інструменти прозорості для політичної та тематичної реклами та впроваджувати на практиці політику, «покликану зміцнити цілісність їхніх послуг, в тому числі за рахунок закриття підроблених облікових записів і виявлення автоматичних ботів».

    Джерело: Радіо Свобода

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