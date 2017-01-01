Єврокомісія подає на Угорщину в суд

Причиною позову став угорський закон про вищу освіту

Єврокомісія вирішила позиватися в Суді ЄС до Угорщини через її змінений закон про освіту, який обмежує в правах університети з-за меж ЄС. Про це йдеться у рішенні Єврокомісії, передає Європейська правда. «Єврокомісія вирішила позиватися до Угорщини у Суді ЄС на підставі того, що редакція її про вищу освіту від 4 квітня 2017



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Причиною позову став угорський закон про вищу освіту

Єврокомісія вирішила позиватися в Суді ЄС до Угорщини через її змінений закон про освіту, який обмежує в правах університети з-за меж ЄС. Про це йдеться у рішенні Єврокомісії, передає Європейська правда.

«Єврокомісія вирішила позиватися до Угорщини у Суді ЄС на підставі того, що редакція її про вищу освіту від 4 квітня 2017 року диспропорційно обмежує університети з ЄС і з-за його меж у їхній діяльності і потребує відповідності з законодавством Євросоюзу» - йдеться у повідомленні.

Згідно з висновками Венеціанської комісії, угорський закон про вищу освіту у цілому відповідає європейським нормам, але його змінений варіант, який посилює правила стосовно іноземних вузів, містить деякі «дуже проблематичні» положення.

У липні Європейська комісія направила Угорщині застереження у рамках юридичної процедури проти Угорщини про те, що закон про вищу освіту несумісний зі свободою вищих навчальних закладів надавати послуги та відкриватися в будь-якій точці ЄС.

Нагадаємо, у квітні президент Угорщини Янош Адер підписав закон про вищу освіту з поправками, які дозволяють закрити Центральноєвропейський університет (CEU), заснований в 1991 році філантропом і мільярдером Джорджем Соросом.

Закон передбачає посилення правил для університетів з країн, що не входять в ЄС, змушуючи їх до закриття, якщо вони не мають двосторонньої угоди з країною походження.