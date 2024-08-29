Євросоюз веде розслідування щодо Telegram

Підозрюється, що Telegram міг не надати точних даних щодо кількості користувачів у ЄС

Європейський Союз веде розслідування щодо того, чи міг Telegram порушити цифрові правила ЄС. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що експерти ЄС з питань права та даних підозрюють, що Telegram занизив свою присутність в ЄС для того, щоб не перевищити поріг у 45 млн користувачів. Вище цього порогу великі онлайн-платформи підпадають під дію низки брюссельських правил, покликаних перевірити їхній вплив.

Зазначається, що у лютому Telegram заявив, що в ЄС у нього 41 млн користувачів. Однак цього місяця, відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), Telegram повинен був надати оновлену цифру. Однак не зробив цього, лише заявивши, що має значно менше 45 мільйонів середньомісячних активних одержувачів в ЄС.

Саме ненадання цих даних означає, що Telegram порушує закон, і, ймовірно, перевірка ЄС виявить, що справжня кількість користувачів перевищує поріг для «дуже великих онлайн-платформ».

Платформи, яким надається таке визначення, мають більші зобов'язання щодо дотримання законодавства та модерації контенту, проведення аудиту третьою стороною та обов'язкового обміну даними з Європейською комісією.

Як пише FT, внутрішня служба даних і науки ЄС проводить технічне розслідування, щоб визначити кількість користувачів Telegram в ЄС. Чиновники, поінформовані про дослідження, а також ведуть переговори з додатком про його власні розрахунки.

«У нас є спосіб за допомогою наших власних систем і розрахунків визначити, наскільки точними є дані про користувачів. І якщо ми вважаємо, що вони не надають точних даних про користувачів, ми можемо в односторонньому порядку визначити їх як дуже велику платформу на основі нашого власного розслідування», – сказав Томас Реньє, речник Комісії з цифрових питань.

Нагадаємо, як стало відомо у травні, Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (Bipt) стане наглядовим органом, який регулюватиме роботу месенджера Telegram.

До слова, засновник месенджера Telegram Павло Дуров звільнений під судовий нагляд у Франції. Дурову було висунуто обвинувачення. Його взято під судовий нагляд, а також йому заборонено залишати територію Франції. Засновник Telegram також має двічі на тиждень з'являтися в поліції.